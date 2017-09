Kraj odložil hlasování proti nádrží Pěčín, Orlické hory bijí na poplach

Návrh opatření vedoucích k přípravě vodního díla uložilo ministrům zemědělství a životního prostředí zpracovat loňské usnesení vlády. Termín 31. prosince 2017, do nějž měli konat, se kvapem blíží.



Starostové okolních obcí, kterých se má výstavba nádrže citelně dotknout, našli cenného spojence, zastupitele Martina Hanouska (Zelení a Piráti), který zpracoval návrh, jehož odhlasováním by zastupitelé mohli dát najevo, že se stavbou přehrady nesouhlasí. A že prosazují realizaci šetrných opatření, která původně měla stavbě nádrže předcházet (o protestech čtěte více zde).

Jenže zastupitelé nakonec věc po více jak hodinu trvající debatě odložili a rozhodli o svolání semináře, na němž si všechny strany vysvětlí svá stanoviska a budou hledat ideální řešení.

Nádrž v Pěčíně, výška jejíž hráze má být 79 metrů, stát zařadil mezi projekty, které mají České republice pomoci bojovat proti suchu. Podle Hanouska však nevyčerpal všechny možnosti, které mohou pomoct.

„V září 2011 byl oběma ministerstvy pořízen Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Podle něj se před zahájením příprav stavby nádrží měly nejprve vyčerpat možnosti takzvaných měkkých opatření, která přírodě tolik neuškodí a týkají se třeba forem zemědělství, lesnictví či rekonstrukcí a propojování současných vodovodů. V rozporu s požadavky Generelu však dosud nebyla alternativní řešení zpracována,“ upozorňuje zastupitel Hanousek.

Budeme odříznuti od civilizace

Svůj názor zastupitelstvu přišli říct i starostové obcí, které by stavba nádrže postihla nejvíc - Rokytnice v Orlických horách a Zdobnice.

„Nás to postihne tak, že budeme úplně odříznuti od civilizace. Z přehrady nebudeme mít vůbec nic, jen velké starosti. Radní Klíma (Karel Klíma, KDU-ČSL, zodpovědný za vodní hospodářství a životní prostředí - pozn. redakce) nám slíbil, že vznikne pracovní skupina, v níž bude životní prostředí, Povodí Labe, obce. Nevzniklo nic. Lidé se nás stále ptají, co nového, my jim nedokážeme odpovědět, protože víme jen to, co si přečteme v médiích. Dělejte, jak myslíte,“ řekl v pondělí zastupitelům očividně nazlobený starosta Zdobnice Petr Novotný.

Obci totiž hrozí, že v případě vzniku přehradní nádrže, bude nucena veškeré odpadní vody dostávat ze svého území přečerpávacími stanicemi, jejichž provoz bude muset také platit.

Do konce letošního roku byl měl kraj státu navrhnout i přeložky silnic a komunikací kolem uvažované nádrže. Podle zastupitele Hanouska je nejvyšší čas, aby se kraj k celému problému vyjádřil.

Většina zastupitelů to však viděla jinak. Podle radního Klímy je Hanouskův návrh jen výstřelem z Aurory, u nějž nikdo neví, kam náboj vlastně letí. „Já nemám žádný mandát k tomu, abych vodohospodářům zakazoval dělat jejich práci a opatření,“ uvedl.

„O nádrži bychom měli víc hovořit“

Celou situaci nakonec rozčísl Jan Birke (ČSSD), který navrhl odročení tohoto bodu a svolání semináře do konce letošního listopadu. „Tento problém není ani pravý, ani levý a týká se významného počtu lidí v oblasti Rychnovska, měli bychom o tom proto hovořit a hledat řešení,“ zdůraznil Birke. Jeho protinávrh nakonec většina zastupitelů přijala.

O Hanouskově návrhu vyslovit nesouhlas s přípravou stavby nádrže a požadovat vyřazení lokality Pěčín z Generelu se nakonec ani nehlasovalo. Proti návrhu na stavbu pěčínské nádrže už od loňského podzimu protestují okolní obce a vznikla i petice, jejíž písemnou formu letos v březnu autoři poslali na ministerstvo zemědělství.

„Její obsah bude zapracován do komplexního materiálu, v kterém ministři zemědělství a životního prostředí předloží vládě v březnu příštího roku souhrnnou informaci a návrh účinných adaptačních opatření na změnu klimatu,“ odpověděl v červnu petentům Aleš Kendík z ministerstva zemědělství.

Pro stavbu nádrže podle současných návrhů bude potřeba vykácet 81 hektarů lesa, zdemolovat až 27 domů, skoro čtyři kilometry komunikací, dva mosty a 1,7 kilometru vedení. Ochráncům přírody vadí také to, že přehrada má být v nejpřísněji chráněné zóně CHKO Orlické hory a zároveň v Evropsky významné lokalitě Zdobnice - Říčka (více o přehradě čtěte zde).

„Záměr stavby vodní nádrže by představoval zničení přírodně mimořádně cenných lokalit,“ uvedl Hanousek a připomněl, že většina původně zamýšlených lokalit, které rovněž byly v přírodně chráněných územích, byly z Generelu vyřazeny, pouze u Pěčína to vláda nerespektovala.