Autobusy v lednu vyjedou, po zrušeném tendru kraj dohodl provizorium

Po zrušení tendru na zajištění dopravy na roky 2017 až 2026 antimonopolním úřadem totiž hrozilo, že 1. ledna autobusy nevyjedou. Kraj nakonec přistoupil k jednacímu řízení bez uveřejnění (více o způsobu zadání zde) a dohodl se s většinou dopravců, kteří autobusová spojení v regionu už zajišťují. Vyloučili pouze jedinou nabídku.

„V celém rozsahu dopravy to činí jen jedno promile. Jde o nejmenšího dopravce, který pro nás zajišťoval jednu linku,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc (ČSSD).

Dopravní firma Milan Fejfar z Jičína najezdila mezi Sobotkou, Markvarticemi a Dolním Bousovem 14 tisíc kilometrů ročně.

Kraj proto bude muset tuto jedinou linku zadat přímo. Podle France není vyloučené, že by ji zadal stejnému dopravci, kterého radní z výběrového řízení vyloučili proto, že jeho nabídka nesplnila některé formální požadavky.

Hlavní podmínkou byla cena, do které se dopravci vešli. „Stále budeme mít jednu z nejnižších cen v republice, a to 26,55 korun na kilometr,“ uvedl radní pro dopravu Karel Janeček (ČSSD).

Dopravci za rok po kraji najezdí dohromady 17,7 milionu kilometrů. „Schválené smlouvy podepíší obě strany nejpozději do konce září,“ dodala mluvčí hejtmanství Martina Götzová.

K problémům se zajištěním autobusové dopravy na 10 let došlo na přelomu roku, kdy proti podmínkám tendru začali protestovat řidiči linkových autobusů. Obávali se, že pokud by dopravci museli splnit náročné podmínky, které jim kraj nakladl, odnesli by to na výplatách, které ani teď nejsou velké (o protestech řidičů čtěte tady).

Nový tendr bude vypsán zřejmě až po volbách

Kraj soutěž vypsal loni v září s dostatečným předstihem. Do tendru se však vložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který ho letos v dubnu pozastavil a o pár týdnů později úplně zrušil (podrobnosti zde).

Kraj proti rozhodnutí antimonopolního úřadu podal rozklad, ten dosud není rozhodnut. Kdy může kraj vypsat novou soutěž, ještě není jasné. Regulérní zajištění autobusové dopravy tak už bude nejspíš na nástupcích současné garnitury, která s říjnovými volbami končí.

Cenu dočasného zajištění autobusové dopravy kraj určil na 466 milionů korun na rok. „Takřka všichni dopravci podali nabídku jen o pár korun nižší, než byla stanovená maximální cena,“ dodal Janeček.

Skutečnou cenu kraj vypočte až po odečtení výnosů z jízdného. „V příštím roce bychom měli za veřejnou linkovou autobusovou dopravu zaplatit obdobnou částku, tedy asi 300 milionů korun,“ uvedla mluvčí kraje.

Kraj na příští rok ještě slíbil zvednout částku o 5 až 7 milionů korun na navýšení platů řidičů. „To je součástí doložky o platech a znamená valorizaci platů o 4 procenta,“ řekl hejtman Franc.

Antimonopolní úřad původní tendr zastavil kvůli diskriminačním podmínkám, které si kraj určil.

Nereálné dojezdové časy

Protestující řidiče na zadávacích podmínkách tendru za 5,5 milionu korun nejvíc provokoval požadavek zajištění takového vozového parku, který by nebyl starší než pět let.

„Tím nešťastným rozhodnutím kraj zlikviduje malé a středně velké dopravce v kraji,“ upozornil na prosincové schůzce s hejtmanem zástupce šoférů společnosti Audis Bus Jiří Král.

Šoférům vadily některé sankce za nedodržení jízdního řádu a nastavení nereálných dojezdových časů, kvůli jejichž dodržení by řidiči ohrožovali životy cestujících. Jako důkaz si dokonce nechali zpracovat analýzu, která potvrdila, že by i v krkonošských úsecích autobus musel jet celou cestu devadesátikilometrovou rychlostí, což často není možné ani v létě na suché silnici v Polabí (více o nereálných časech zde).

Poukázali i na trasu mezi hradeckým terminálem hromadné dopravy a Káranicemi, kterou podle internetového plánovače osobní auto projede za 31 minut. Autobusy měly v zadávacích podmínkách určeno na cestu 22 minut a k nim deset zastávek.