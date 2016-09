Farář byl v Chicagu hledat donátory pro opravy kostelů na Broumovsku

Je to jazyková hříčka, avšak neveselá. Tour for Church(ill) neboli Pouť pro zraněné kostely dorazila v létě do Spojených států, aby pro venkovské kostely z broumovské skupiny našla nové příznivce. Farnost v Broumově usiluje nejen o opravu oceňovaných památek z dílny architektů Dientzenhoferů, ale i o zápis na prestižní Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, kde zatím kraj nemá žádnou položku.

Putování výstavy Tempus fugit 2013

Trenčín (Slovensko) 2014

Nitra (Slovensko), Hlinsko, Hradec Králové, Chomutov, Augsburg a Mnichov (Německo), Serrazzano (Itálie), Nové Město nad Metují, Rottenburg am Neckar (Německo), Banská Bystrica (Slovensko), Praha 2015

Brusel (Belgie), Paříž (Francie), Teplice nad Metují, Krzeszów (Polsko), Stockholm (Švédsko) 2016

Chicago (USA)

Pro výstavu bratislavského fotografa Dana Veselského Tempus fugit, tedy Čas plyne, kterou podpořil Královéhradecký kraj, to byla již osmnáctá a devatenáctá zastávka za tři roky od jejího vzniku.

„Po mnoha evropských městech včetně Bruselu, Paříže a Stockholmu byly USA jen otázkou času. Klášter v Lisle se přímo nabízel, skvělé zázemí poskytla česká farnost v Chicagu. Obětavým způsobem se o nás staral zvláště kněz Dušan Hladík, který už téměř dvě desítky let vede Českou katolickou misii. Pro krajany jsem měl dvě prezentace o Broumovsku. Cesta se vyplatila, výstava Tempus fugit má v životopise první americkou návštěvu,“ hodnotí svou pouť děkan římskokatolické farnosti v Broumově Martin Lanži, na jehož cestu přispěly Broumov a Otovice.

V centru misie si výstavu, která získala záštitu ministerstva kultury i podporu arcibiskupa Dominika Duky a hradeckého biskupa Jana Vokála, prohlédli čeští i slovenští krajané. Na záchranu kostelů věnovali na 1 800 dolarů.

Výstava se stěhovala dál do Lisle, jedné z městských částí Chicaga. Právě z tamního opatství svatého Prokopa přišli čechoameričtí benediktini do Broumova po druhé světové válce, když byl klášter po vyhnání dřívější komunity prázdný.

Působení zámořských benediktinů v čele s převorem P. Johnem Cherfem se však v Broumově omezilo pouze na epizodu v letech 1946 až 1948. Současný opat Austin Murphy přijal Broumovské asi k hodinové audienci a svolil, aby výstava prozatím zůstala ve velkém klášterním komplexu.

Farář se potkal i s Králem Šumavy

Členové výpravy si našli čas i na koupání v Michiganských jezerech. „Rádi jsme si prošli i samotné město. Je impozantní různými stavebními pozoruhodnostmi. Nejvíc mě fascinoval pohled na panorama Chicaga z 95. poschodí a pozoruhodná byla i návštěva First Division Musea,“ vzpomíná Martin Lanži.

Potkal se také s dvaadevadesátiletým Josefem Hasilem alias Králem Šumavy, někdejším takřka nepolapitelným převaděčem a agentem-chodcem, který po únorovém puči převáděl i celé rodiny přes hranici, a to až do roku 1953 do jejího úplného uzavření. Pobýval v Bavorsku, poté odešel do USA.

Na celou jeho rodinu však tvrdě dopadla perzekuce komunistického režimu. Hasil dosud žije v domku na předměstí Chicaga a má pověst muže, který nestojí o veřejná vystoupení.

„Král Šumavy je členem farní komunity a vystupuje velice skromně. Možná proto, že jsem kněz, neměl problém o svém životě mluvit. Opět jsem si uvědomil, jakým darem je svoboda. Co mě upoutalo, byl i obdivuhodně vysoký věk českých katolíků v Chicagu. Devadesátka nebyl problém,“ všiml si Lanži.

I do budoucna zůstávají dveře pro broumovské kostely v severní Americe otevřené. Farář se na pozvání opata znovu vrátí v nadcházejícím akademickém roce do Lisle a na tamní benediktinské univerzitě promluví před studenty o kraji, který má k jejich městu vztah.

Na konci zimy 2017 se fotografická výstava dostane i do Českého národního centra v New Yorku. Další zastávky jsou v jednání, zájem projevily český konzulát v Chicagu či kanadské Toronto a Montreal. Další kontakty už Broumovští navázali s benediktinským opatstvím v Londýně a pro Tempus fugit se připravuje cesta i do Austrálie.

Do broumovské skupiny se počítá deset kostelů a také kaple na Hvězdě. Náleží do barokního krajinného celku s kostely a klášterem v Broumově. Kromě jednoho pocházejí z první poloviny 18. století a spojuje je styl vrcholného baroka a osobnosti Kryštofa Dientzenhofera i jeho syna Kiliána Ignáce. Kostely vznikly na území klášterního panství v krátkém údobí mezi lety 1709 až 1743. Soubor je zvláštní svou uceleností, rozsahem, ale i urbanistickým působením v krajině.

Barokní soubor chce na seznam UNESCO

Po sedmdesátiletém chátrání se však památky daří opravovat jen velmi zvolna, letos do nich farnost investuje téměř 4 miliony korun z dotací a darů. Přitom pro zásadnější opravu by potřeboval dvacet až třicet milionů každý kostel, ale farnost nemá žádnou vyhlídku získat na Broumovsku majetky v církevních restitucích.

Šance je ještě v evropských fondech. Další významná podpora by mohla přijít, pokud by se kostely dostaly na seznam UNESCO. Na tom už pracuje celý tým lidí a jejich snahu podpořili prezident Miloš Zeman, kardinál Duka i ministr kultury Daniel Herman (o iniciativě čtěte zde). Bruselský ředitel UNESCO Paolo Fontani už kvůli tomu přijel do kraje.

„Věřím, že další kontakty v Americe přijdou časem. Tak to bylo třeba v Bruselu, kde jsem se seznámil s europoslancem Tomášem Zdechovským, s kterým pracujeme na zápise kostelů do UNESCO. Do Bruselu létám minimálně dvakrát za roka. Jinak to bylo v Paříži, kde jsem poznal špičkového českého houslistu Josefa Žáka s jeho chotí Annou. Aktuálně se svými pařížskými kolegy připravují nahrávání svého CD v broumovských kostelích,“ vypráví Lanži.