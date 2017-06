Tři kumpáni zbili muže, jenž žádal noční klid. Jeden dostal vězení

Dávid Daniel si má odpykat pět let vězení. Miroslav Čonka dostal tři roky vězení s podmínkou na pět let a Jan Lévai tři roky s podmínkou na dva.

„S rozsudek jsem spokojen. Soud rozhodl v podstatě shodně s mým závěrečným návrhem,“ uvedl státní zástupce Milan Vacek, který si přesto nechal lhůtu na odvolání. Rozsudek není proto pravomocný.



„Obžalovaný Daniel se líčení neúčastnil, řízení se proti němu vede jako proti uprchlému,“ uvedl Vacek.



Podle soudu Daniel, Čonka a Lévai brutálně zbili muže, který se je snažil uklidnit, když nad ránem rušili noční klid. Tresty padly za zločin těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví.

Daniel dostal nejpřísnější trest i z toho důvodu, že už byl jednou za stejný zločin - těžké ublížení na zdraví - odsouzen. Také Čonka nebyl poprvé před soudem. V minulosti se zodpovídal z výtržnictví.

Napadl nás, jen jsme se bránili, hájila se trojice

Incident se stal 4. července 2015 kolem čtvrté hodiny ranní v Pardubicích. „Opili se v restauraci a když procházeli vnitroblokem domu, řvali, rušili noční klid. Poškozený je z okna svého bytu napomínal, aby se ztišili,“ uvedl Vacek.

Obžaloba viní trojici mužů, že na to nereagovali a dál dělali nepořádek. Poškozený je proto doběhl a znovu je prý vyzval, aby se ztišili. Podle spisu to byl Čonka, kdo na muže jako první zaútočil. Prý dal poškozenému pěstí do obličeje a začal ho kopat.

To však byl jen začátek. Vzápětí se na něho podle spisu všichni tři vrhli, bili ho pěstmi do obličeje, kopali a nepřestávali, i když spadl na zem. Když měl dost, z místa činu odešli.

Napadený utrpěl mnohočetná zranění hlavy včetně zlomenin několika obličejových kostí.

Obžalovaní vinu odmítli. Mají svoji verzi. Podle nich to byl právě poškozený, který je napadl. Oni se prý jen bránili.