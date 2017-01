Krajští zastupitelé dostali drahé laptopy, používat je mohou jen k psaní

Studovat důvodové zprávy, připravovat vlastní návrhy, podklady či analýzy. To je náplní práce členů zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Aby se své práci mohli plnohodnotně věnovat, noví zastupitelé v listopadu nafasovali přenosné počítače, které jim budou sloužit následující čtyři roky. Podle některých členů zastupitelstva jsou však nové laptopy vzhledem k tomu, na co je potřebují, zbytečné drahé.



Za jeden přenosný počítač pro zastupitele kraj zaplatil necelých 31 tisíc korun, což je cena, za kterou se běžně prodávají výkonné notebooky pro hraní graficky náročných počítačových her.

„Na nafasovaném počítači můžeme z bezpečnostních důvodů v zásadě jen psát a sjíždět usnesení. Na to by nám stačil počítač za 10 tisíc,“ zlobí se jeden z nově zvolených zastupitelů, s nimiž redaktoři MF DNES hovořili.

Kdyby kraj pořídil přístroje o polovinu levnější, které splňují většinu jím nastavených parametrů, ušetřil by rozpočet téměř tři čtvrtě milionu korun. Podle pracovníků krajského IT oddělení, jejichž odpovědi zprostředkovala mluvčí hejtmanství Martina Götzová, je však cena techniky pro nové zastupitele naprosto v normě a levnější přístroje zastupitelům pořídit nemohli.

„Cenová úvaha o 10 tisících korunách není adekvátní vzhledem k požadované prodloužené záruce na ultrabook a baterii, servisu bez nutnosti vracet disk s daty v případě poruchy a také odolnosti,“ vysvětlují krajští specialisté přes IT, podle nichž hejtmanství požadovalo standardní, nikoliv velmi výkonné přístroje.

„Požadovali jsme rám z hořčíkové slitiny“

Mezi minimálními požadavky, které si nadiktovali, byly například 4GB operační paměť, procesor střední třídy či harddisk o objemu 250 GB. Cenu však zvedly další požadavky na přístroj, jejž si zastupitelé jednou měsíčně musí přepravit na zasedání na krajském úřadě. „Je nutno si uvědomit, že jsme požadovali rám z hořčíkové slitiny, který je odolnější proti pádu a vhodnější pro častější přenášení,“ vysvětlili krajští ajťáci ústy mluvčí Götzové.

Řada zastupitelů, kromě těch, kteří sedí v radě, služební přenosný počítač potřebuje především na zasedání, které se v letošním roce bude konat sedmkrát.

„Notebook jsem většinou měl v kanceláři na magistrátu, využíval jsem ho pro práci v zastupitelstvu a v komisi,“ říká bývalý opoziční zastupitel Jindřich Vedlich (TOP 09) a připomíná, že svůj služební počítač neměl jak mechanicky ohrozit. „Většina podkladů je ve formátu pdf včetně map, nic zvláštního či náročného,“ dodal.

Pětačtyřicet nových laptopů nakoupila ještě předchozí vláda komunistů a sociálních demokratů pod vedením Lubomíra France (ČSSD). Nabídku podali dva uchazeči, zvítězila ostravská firma Z + M Partner, která nabídla cenu 30 586 korun s daní.

„Je nutno připomenout, že bylo požadováno náhradní plnění, tedy že řízení se mohl zúčastnit uchazeč, který zaměstnává více než 50 procent osob se zdravotním postižením,“ uvedla Götzová.

Kraj u firmy nakoupil celkem 75 kusů notebooků a 39 kusů stanic, které uživatelé využijí na rychlé připojení k monitorům, klávesnicím či počítačovým sítím. I s daní byla celková cena dodávky 2,434 milionu korun.

„Myslel jsem si, že mi přístup nainstalují do mého notebooku“

Někteří zastupitelé však ani netrvali na tom, že by museli mít zcela nový přístroj. „Naivně jsem si myslel, že mi přístup na kraj nainstalují do mého notebooku, který používám na obecním zastupitelstvu, a já tak kraji a veřejným financím ušetřím. To jsem se ale hodně spletl,“ prohlásil zastupitel, s nímž redakce hovořila.

Podle Götzové však neuvolnění zastupitelé mohli nový notebook odmítnout. „Tento přístroj je použit pro další potřebu orgánů kraje,“ uvedla. Přístroj podle ní odmítl například hradecký primátor Zdeněk Fink (Koalice pro Královéhradecký kraj).

Laptopy, které používali k práci, měli předchozí zastupitelé možnost za sníženou cenu odkoupit. Ti, kteří v zastupitelstvu pokračují z minulého období, tak dostali opět nové stroje. „Podlimitní veřejná zakázka byla vyhlášena v době, kdy je znám pouze celkový počet zastupitelů, nikoliv složení zastupitelstva,“ připomněla mluvčí. Další techniku od kraje dostávají už jen členové rady a uvolnění členové zastupitelstva. Ti od kraje obdrželi mobilní telefony a modemy pro připojení k internetu.

„Hlasové služby pro členy rady a uvolněné předsedy výborů, což je dohromady 12 osob, stojí ročně zhruba 13 tisíc korun. Datové služby pro 45 členů zastupitelstva vyjdou ročně do 69 tisíc korun,“ vypočítala Götzová.