Hradecký kraj chce vykoupit své sídlo z leasingu, čas má do konce října

Když nepočítáme silniční stavby, byla přestavba hradeckého pivovaru na hejtmanství z let 2005 až 2007 asi nejdražší investicí v historii samostatného Královéhradeckého kraje.

Ten ji v době vzniku musel zaplatit téměř půlmiliardovým úvěrem, který si vzal od společnosti Immorent. Nyní hledá cestu, jak se dluhu původně rozpočítaného do roku 2025 zbavit co nejdříve, a tak co nejrychleji získat objekt do svého vlastnictví.



Bývalý pivovar, nyní pojmenovaný Regiocentrum, totiž stále patří leasingové společnosti. O způsobu nabytí budov do vlastnictví se bude hlasovat v pondělí proto, že jednou za pět let má kraj možnost Immorentu poslat mimořádnou splátku.

„Mimořádná splátka vychází na letošní rok a případné kroky můžeme učinit do konce října. Rozhodnutí, jak dále postupovat, bude na zastupitelích,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Tři varianty, které se Správou nemovitostí a společností Immorent vytvořili, radní představili klubům v tomto týdnu, aby zastupitelé měli čas na prostudování materiálů, podle nichž se budou rozhodovat.

Redakcí oslovení zastupitelé se shodují, že bude nutné vybrat to nejmenší zlo, neboť ani jedna varianta není ideální, což přiznává i sama koalice. „Rozhodnout ale musíme, protože nejhorší varianta je nedělat nic,“ shrnul stručně názory opoziční zastupitel Martin Hanousek (SZ, ZpKHK a Piráti).

Tři varianty, žádná není ideál

První a nejméně podporovanou možností je vypořádat leasing za pomoci České spořitelny, které by kraj své sídlo dál splácel.

Druhou variantou, kterou podporuje finanční výbor kraje, je odkup objektu Správou nemovitostí, která by byla nucena vzít si úvěr. Správa je akciovou společností kraje i tím, kdo Immorentu leasing splácí. Kraj si od ní sídlo pronajímá.

Poslední návrh počítá s pokračováním leasingu, jehož hodnota by se však díky mimořádné splátce významně snížila. Tato možnost má mezi krajskými radními největší podporu.

„U výše mimořádné splátky je také několik variant, a to 50, 100 nebo 140 milionů korun. Efekt by měly ty dvě vyšší částky, abychom se mohli připravit na případný odkup za dalších pět let, o němž však budou rozhodovat už naši následovníci,“ uvedl Václav Řehoř (ODS), který má v radě na starost investice. Tuto variantu označil za konzervativní, avšak efektivní.

Pokud by mimořádná splátka byla ve výši 100 milionů korun, za dalších pět let by zbytková hodnota leasingu činila 170 milionů korun. K letošnímu poslednímu říjnu bude její výše 371,1 milionu korun.

„Kraji byla podána nabídka odkupní ceny areálu ve výši 559,8 milionu korun. Rozdíl nabídnuté kupní ceny a zbytkové hodnoty leasingu je požadované DPH ve výši 19 procent z doby zahájení leasingové smlouvy a dále předpokládaná daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 38,3 milionu korun,“ vysvětlila mluvčí hejtmanství Martina Götzová.

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje splácí za areál Immorentu každého čtvrt roku 10,5 milionu korun, k nimž jsou ještě připočítány úroky a DPH.

O snížení výše splátek mimořádnou splátkou představitelé kraje uvažovali i před pěti lety, kdy si chtěli vzít úvěr ve výši 670 milionů korun, to však nakonec nedopadlo. Tehdy se podařilo roční splátku alespoň snížit ze 70 na 61 milionů korun, a to díky změně výše úrokové sazby.

Výtvarná katedra zůstává v pronájmu dál

Kraj své sídlo splácí také z příjmů od nájemníků, a to především od hradecké univerzity, která si od počátku pronajímá část objektu, v nichž má ateliéry výtvarná katedra. Loni v květnu univerzita oznámila, že se chce zejména kvůli šetření přestěhovat do vlastních objektů a specializované učebny a ateliéry v Regiocentru opustit. Šlo o 2 280 metrů čtverečních ve čtyřech patrech. Stěhování se však nakonec neuskutečnilo.



„Univerzita v nájmu pokračuje, provedli jsme pro ně i nějaké speciální stavebně technické úpravy. Vypadá to, že jejich tendence odejít pominuly,“ uvedl Řehoř.

Univerzita s krajem uzavřela smlouvu na pronájem v roce 2007, a to na dobu dvaceti let. Podle ní univerzita kraji platí ročně zhruba pět milionů korun, a to včetně úhrad za energie.