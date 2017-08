Z barokního Kuksu zmizely léčivé prameny, nejspíš kvůli soukromému vrtu

V obci také vyschlo 20 studní. Kuks nyní čeká na výsledky geofyzikálního průzkumu podloží, který přinese návrh způsobu sanace. Viníkovi hrozí od vodoprávního úřadu pokuta až půl milionu korun.



Při vrtání do země nejspíš došlo k proražení podzemní kaverny, ve které se voda z pramenů shromažďuje. Průzkum podzemí se uskuteční v následujících týdnech. Utěsnění vrtu prozkoumá podzemní sonda.

„Dohodli jsme se na technologickém postupu, který bude následovat. V polovině září bychom měli vědět více. Máme připraveny dvě nebo tři varianty, jakým způsobem situaci řešit, pokud by se ukázalo, že místo, odkud voda vytéká, je špatně zatamponované,“ uvedl kukský místostarosta Jiří Roleček.

Až odborníci potvrdí, kde se stala chyba, bude jasné, kdo opravu provede a také zaplatí. Kukská radnice od začátku dává vyschnutí pramenů do přímé souvislosti s hlubinnými vrty pro tepelné čerpadlo. Přestože voda z nich zmizela pouhý jeden den po dvou stometrových vrtech, provinění společnosti GreenGas DPB, která je provedla, se zatím nepodařilo prokázat. Podle všeho to však má spojitost. Přiznává to i mluvčí firmy Jaroslav Baďura.

„Stavíme se k tomu čelem a čekáme na výsledky dalších měření od nezávislých firem, která řeknou, co se vlastně stalo. Je zřejmé, že naše vrty k vyschnutí pramenů přispěly. Otázkou však je, do jaké míry. Jsme tím sami překvapení, něco podobného se nám stalo poprvé,“ sdělil zástupce firmy, která provedla už stovky takových vrtů.

Pokud se vina GreenGas DPB skutečně potvrdí, je společnost podle mluvčího připravena problematické místo, odkud voda vytéká, spravit a poškozené také finančně odškodnit. „Jsme pro podobné případy pojištěni, takže se obec a obyvatelé Kuksu nemusejí obávat, že bychom to nenapravili,“ ujistil Baďura.

Vodoprávní úřad ve Dvoře Králové nad Labem v dohledné době zahájí správní řízení, v něm viníkovi hrozí až půlmilionová pokuta.

Návrat vody může trvat měsíce

„Vodoprávní úřad zjišťuje všechny okolnosti před zahájením řízení,“ poznamenala mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková. Podle úředníků je velice nepravděpodobné, že dojde k samovolnému utěsnění místa, kudy voda odtéká. „Přestože letošní jaro a léto je na srážky bohatší než minulé dva roky, studny a prameny zůstávají stále suché,“ připomněla mluvčí.

Kdy se voda do podzemního jezírka znovu vrátí a po kaskádovém schodišti bude stékat, si nyní nikdo netroufá odhadnout. „Všichni si přejeme, aby to bylo co nejdříve. Řádově to ale budou měsíce,“ naznačil místostarosta Roleček.

Podzemní prameny sehrály v dějinách Kuksu zásadní roli. Už před 300 lety jim byly přisuzovány léčivé účinky. Ty v roce 1694 potvrdili profesoři lékařské fakulty na pražské univerzitě. Tehdejší majitel panství hrabě František Antonín Špork vybudoval špičkové lázně, které svou výstavností předčily i mnohem známější lázeňská letoviska.

Po Šporkově smrti v roce 1738 význam lázní upadl. Dva roky nato Kuks zplundrovala povodeň a poničila i lázeňské budovy. Nástupci hraběte už na obnově lázní neměli zájem. V roce 1743 zahájil provoz hospitál pro vysloužilé vojáky na druhém břehu Labe.