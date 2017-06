Lesníci v Hradci vypustili do přírody rarohy, přežijí jen ti nejsilnější

Dvojice rarohů se asi před padesáti dny vylíhla v sokolnickém chovu, kde je „předvychovali“ jejich rodiče. „Díky nim si zafixovali schéma hnízdní péče i obraz raroha jako vzor pro výběr budoucího partnera,“ vysvětlil sokolník Petr Zvolánek.

Ptáci si totiž po vylíhnutí takzvaně vtisknou soubor svého budoucího chování. Díky vylíhnutí u rodičů si tak v době své pohlavní dospělosti budou za partnera hledat raroha a nikoliv člověka.



Lesníci vypouštějí kriticky ohrožené ptáky do volné přírody každý rok, jejich úmrtnost je však podle Zvolánka velmi vysoká. První rok přežije jen kolem 20 procent ptáků. Zvolánek je přirovnává k desetibojařům.

„Aby raroh přežil, musí to být takový Roman Šebrle, tedy úspěšný ve všech svých disciplínách. Pták, který bude rychlý a silný, ale bude - s prominutím hloupý - vystartuje o setinu vteřiny později a kořist se mu vysmekne,“ popsal sokolník, který popsal i co se stalo s trojicí rarohů, které vypouštěli loni na konci jara. A moc hezké povídání to nebylo. Pracovníci Lesů ČR totiž rarohy vybavili vysílačkami a byli tak schopní sledovat jejich první dny.

Rarozi lovili holuby u obchodního centra

Nejlépe dopadl první raroh, který se druhý den svého svobodného života dostal do Charbuzic na Hradecku, kde na něj zaútočila samice káněte lesního, jež však zavadila o dráhy vysokého napětí a uhynula. Rarohovi se podařilo uniknout a odlétl až k německým Drážďanům, kde sokolníci signál z jeho vysílačky ztratili (o příběhu raroha jsme psali zde).

Druzí dva ze sourozenecké trojice se první dva týdny pravidelně vraceli do vypouštěcí klece v sídle Lesů na Novém Hradci Králové a přes den pravidelně létali do obchodní zóny Hradubická, kde lovili holuby. Po několika týdnech se přesunuli pryč.

„V srpnu jsem pak obdržel zprávu, že jednoho samce našli lidé s ochrnutýma nohama a předali ho sokolníkům ze Žlebů. Bohužel měl poraněnou páteř a přes veškerou snahu se ho nepodařilo zachránit,“ vylíčil Zvolánek a doplnil, že takové chvíle jsou pro něj vždy těžké, i když si uvědomuje, že tak to v přírodě chodí.

Sokola se vrátil do Česka zavřený v krabici

Většina vypuštěných rarohů se drží na území České republiky, případně v okolních zemích. Nejdál, kam pták vypuštěný hradeckými lesníky dolétl, byla Bosna a Hercegovina, odkud jim lidé volali, že jejich sokol stěhovavý, které lesníci rovněž odchovávají, loví tamním lidem slepice.

„Naložili ho proto do krabice a kamionem nám ho poslali zpátky,“ zasmál se Zvolánek.

Raroh velký dorůstá až 55 centimetrů a rozpětí křídel má až 129 centimetrů. „V posledních letech jsme jejich populaci rozšířili o víc než pět desítek ptáků,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.