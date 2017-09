Britská stíhačka před přehlídkou v Hradci nedobrzdila, skončila v poli

Britové měli původně do Hradce Králové přiletět se dvěma stroji, z nichž jeden se měl předvést v letové ukázce a druhý měl být vystavený na zemi.

První letoun však kvůli technickým potížím do Hradce vůbec nevzletěl a do problémů se dostala i druhá stíhačka. Intenzivní déšť totiž způsobil zaplavení přistávací dráhy v Hradci Králové a dispečeři ji proto přesměrovali na záložní letiště do Pardubic. Tam však stroj nezvládl přistání a skončil v poli.



„Protože tam také byla mokrá dráha a složité podmínky na přistání, brzdící systémy nebyly schopny ubrzdit letoun a ten vyjel několik metrů za dráhu,“ potvrdil velitel Vzdušných sil Armády České republiky generálmajor Jaromír Šebesta.

Pilot při manévru použil i pomocné padáky, které mají v nouzové situaci pomoci stroj zabrzdit. To však pomohlo jen částečně. Podle Šebesty pilot neutrpěl žádné zranění, není poškozená dráha a viditelné poškození není ani na letadle.

„Britská strana si nepřeje, abychom před ukončením vyšetřování sdělili jakékoliv detaily. Vyšetřování provádí britská strana s naší asistencí. Večer už byli na letišti a zabezpečovali postupy vyproštění vlastními prostředky,“ dodal Šebesta. Incident podle něj nenarušil provoz letiště.

Více stánků než letadel

Přehlídka letecké techniky CIAF se v Hradci Králové koná po čtyřiadvacáté. Kromě stíhaček JAS-39 Gripen české armády se na obloze představil také Suchoj Su-27 v ukrajinských barvách, belgický vrtulník A109 Agusta a nad hlavami diváků proletěl transportní letoun CASA nebo dvojice bitevníků L-159 ALCA. Své umění pilotáže předvedly také skupiny Flying Bulls či Baltic Bees.



„Celkem tady máme sedmdesát kusů letecké techniky. Z toho je část čistě statická a pak tu jsou stroje, které jsou poté vytaženy na dynamickou ukázku,“ řekl mluvčí přehlídky Tomáš Otruba.

To se týkalo i jednoho z dvojice vystavených gripenů. Před zraky více než deseti tisíc diváků ho předvedl kapitán Ivo Kardoš, který je od letošního jara předváděcím pilotem české armády a je také držitelem trofeje z největší letecké přehlídky světa v anglickém Fairfordu (psali jsme zde).

„Pro diváka dnes bylo dobré, že na pozadí mraků byla silueta letadla po celou dobu dobře vidět. Při ukázce se demonstruje obratnost letadla, minimální a maximální rychlost v přízemní výšce. Nejníže jsem letěl ve 30 metrech a nejvýše zhruba 1 800 metrů,“ popsal Ivo Kardoš.



Statických ukázek je v Hradci Králové letos méně než v minulých letech. Podle pořadatelů jde o desítky letadel. Někteří návštěvníci však byli přesto zklamaní a poukazovali na to, že na letišti je více stánků než letounů.

„V minulých letech byla letadla vystavena i před halami s hangáry. Teď je na obou stranách areálu jen pár strojů. Abych je vůbec našel,“ nešetřil kritikou vojenský fanda Vítězslav, který CIAF navštěvuje pravidelně.

Do některých strojů se mohli návštěvníci podívat nebo si dokonce v kokpitu i sednout. Umožnili jim to třeba piloti české armády u Gripenu nebo ukrajinští vojáci u Suchoje.



„Záleží na provozovateli konkrétního letounu. Ukrajinská strana třeba nákladní letoun IL-76MD neotevřela, ale pouští diváky do Su-27. Jsou to armádní stroje, takže záleží na posádce, co umožní,“ dodal Otruba.

Přehlídka na bývalém vojenském letišti v hradeckých Věkoších pokračuje i v neděli. Program je shodný jako v první den, začíná v jedenáct hodin a pokračuje do pěti odpoledne. Návštěvníci mohou přijet až na letiště auty nebo využít speciální linky městské hromadné dopravy.