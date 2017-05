Strany v kraji vybraly lídry pro podzimní volby, váhají už jen zelení

Svého krajského lídra do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny zatím nepředstavili jen zelení. Všechny ostatní subjekty, které mají reálnou naději, si své jedničky zvolily, v čele budou nejčastěji stát současní poslanci.

Sněmovní volby se mohou stát ještě vyhrocenějším „druhým kolem“ loňských krajských. Do tohoto vzorce zapadá i jméno jedničky hnutí ANO. Klára Dostálová je mezi lídry výjimkou, protože neobhajuje poslanecký mandát, zato vyhrála krajské volby, ale nakonec nejenže skončila v opozici, ale funkce v zastupitelstvu se vzdala kvůli neslučitelnosti postu náměstkyně ministryně pro místní rozvoj a zastupitelky (psali jsme zde).

Průzkumy sice tvrdí, že hnutí ANO má i v Královéhradeckém kraji v čele více než desetiprocentní náskok před ČSSD, ale experta by nepřekvapilo, kdyby skutečnost obrátila preference naruby.

„Takový náskok jsem viděl už několikrát, takhle drtivý měl například v roce 2006 i Paroubek a ve skutečnosti pak byl nižší právě o deset procent. Proto průzkumy beru s velkou rezervou,“ tvrdí politolog Jiří Štefek, podle kterého by podzimní kometou mohla být koalice lidovců se starosty.

Koaliční kandidátku KDU-ČSL a STAN s jistotou povede místopředseda vlády a předseda lidovců Pavel Bělobrádek, rovněž další jména slibují velmi zajímavý zisk. Dvojkou za Bělobrádkem by měl být starosta Nové Paky Josef Cogan, za KDU budou na předních pozicích náměstkyně hradeckého primátora Anna Maclová, hudebnice z Trutnovska Anežka Mišoňová či ředitelka hradeckého diecézního centra pro seniory Veronika Čepelková, které pravděpodobně budou doplňovat starostové Jan Sobotka (Vrchlabí), Aleš Svoboda (Hořice) a Dana Kracíková (Železnice).

„Spojení se STAN byl chytrý tah a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby například ve Vrchlabí současný starosta Sobotka stáhl až 40 procent hlasů. Pokud tato koalice nic nepokazí, dá jim to na dvě poslanecká křesla, přičemž bych tipl, že to budou pánové Bělobrádek a Sobotka,“ pokračuje Štefek.

Politolog: vzhůru půjde ODS, klesnou komunisté

Jestli se nestane nic mimořádného, lídrem sociální demokracie v kraji zůstane starosta Náchoda, poslanec a nový volební manažer ČSSD Jan Birke. Následovat by jej postupně měli poslanec Robin Böhnisch, starostka Kopidlna Hana Masáková, podnikatel Pavel Folk a lékař Lubomír Hejzlar.

„Definitivně jasno bude 27. května po vnitrostranickém hlasování,“ upozorňuje tajemník Petr Náhlovský. Birke však již má jasno, jak uspět. „Nemůžeme se držet naší staré strategie, kdy jsme se často navzájem kritizovali a přehlíželi chyby,“ kritizuje vlastní řady.

Výměna lídrů ANO

2013 Ivan Pilný

2017 Klára Dostálová ČSSD

2013 Hana Orgoníková

2017 Jan Birke KDU-ČSL + STAN

2013 Pavel Bělobrádek

2017 Pavel Bělobrádek KSČM

2013 Soňa Marková

2017 Zdeněk Ondráček ODS

2013 Pavel Staněk

2017 Ivan Adamec TOP O9

2013 Leoš Heger

2017 Leoš Heger

Stejně pevnou pozici jako sociální demokrat Birke mají v ODS starosta Trutnova a poslanec Ivan Adamec a v komunistickém táboře poslanec a krajský zastupitel Zdeněk Ondráček. Na jménu komunistické jedničky se shodli delegáti krajské nominační konference, kteří doporučili i Soňu Markovou coby dvojku a trojku Táňu Šormovou.

Kandidátku TOP 09 by měl s největší pravděpodobností znovu vést bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger. „Rozhodovat o tom bude ještě výkonný výbor, ale nepředpokládám, že by byl jiný názor,“ říká krajský předseda TOP 09 Aleš Cabicar.

„Myslím, že trochu vzhůru půjde ODS, nepřekvapilo by mne ani dvouciferné číslo. Na svém zůstanou ČSSD a TOP 09, zato dolů bude podle mě směřovat KSČM. Hlasy se rozprostřou mezi pět šest stran. Souhlasím s názorem, že složením lidí je to trochu druhé kolo loňských krajských voleb, zato však velmi atraktivní,“ přemýšlí Štefek.

Hnutí ANO ztratilo punc nevinnosti

Lídryně ANO Dostálová spoléhá na paměť voličů. Naráží tím na loňské krajské volby, jednoznačné vítězství, ale konec v opozici, když se na pětičlenné koalici domluvily ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostové a Východočeši a TOP 09 (více o koalici tady).

„Vyhráli jsme o parník, ale naši konkurenti se ještě před volbami domluvili za našimi zády a poskládali to i bez nás. O to větší motivaci mám teď uspět znovu. Věřím, že lidé nezapomněli,“ doufá Dostálová. Dvojkou hnutí bude poslanec a lékař Pavel Plzák, následují místostarosta Dobrušky Petr Sadovský a krajští zastupitelé Eva Matyášová a Petr Koleta.

Podle politologa však může hnutí ANO ubrat hlasy protestní akce pod názvem Proč? Proto!, která ve středu od 18 hodin bude i na hradeckém Masarykově náměstí. Protest je reakcí na Babišův inzerát uvedený titulkem Proč?, v němž ministr tvrdil, že se ho chtějí vládní partneři zbavit.

„Akce může mít za následek, že k volbám přijde více lidí. Pozoruji, že u hnutí ANO se začínají projevovat její reálné mocenské obrysy. Zkrátka už to není protestní strana, ale spíš tradiční. Je evidentní, jak se jednotlivé frakce a lidé uvnitř perou o moc. Ztratili punc nevinnosti. Také bude znát Babišova potenciální účast nebo neúčast ve vládě. Jestliže tam sedět nebude, stane se z něj vládní disident, bude jezdit po náměstích a říkat, že s vládou nemá nic společného, ačkoli tam budou sedět jeho lidé,“ předpovídá Štefek.

Lídrem Pirátů by měl být krajský a trutnovský zastupitel Martin Jiránek, a tak z nejsilnějších stran vybírají už jen Zelení.

„Definitivně jméno lídra ještě není schváleno, představovat bychom jej měli koncem měsíce,“ řekl krajský předseda Strany zelených Michal Kudrnáč.

Štefek ve volbách předpovídá i propad antiislamistů. „Před čtyřmi lety vystrašili značnou část lidí, dodnes se však nic nestalo. Téma není mrtvé, Okamura či Veleba to opět vytáhnou, ale jestliže se nestane malér mezinárodního významu, lidé na to neuslyší. Témata budou spíš tradiční, jako třeba růst minimální mzdy, progresivní zdanění ČSSD, oproti tomu daňový protinávrh ODS a TOP 09 nebo prorodinná politika lidovců,“ dodává politolog.