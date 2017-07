Matka je obžalovaná, že dceru bila a nutila k sexu se starším mužem

Vztah mezi matkou a dcerou není zdaleka ideální. Z výpovědi obžalované u pondělního přelíčení mohl mít člověk dokonce pocit, že to má být její dcera, kdo patří na lavici obžalovaných.

„Když přišla dcera z dětského domova, dala se dohromady s partou feťáků, začala chodit na zábavy, hrát automaty. Žádné peníze nám nedávala. Nenutili jsme jí, aby si brala půjčky. Dcera si to všechno vymyslela, navedl ji její partner, se kterým má dítě,“ uvedla obžalovaná žena.

Bližší informace k obžalovaným nelze uvést, protože by to mohlo vést k identifikaci oběti trestného činu zvlášť vyjmenovaného zákonem.

Obžaloba matku a jejího druha viní, že po propuštění dívky z dětského domova ji nejméně ve třech případech nutili k sexuálním službám za peníze s o osmnáct let starším mužem.

„Převzala od něj přesně nezjištěné finanční částky, nejméně však po dvou tisících korunách, které předala obžalovaným. Peníze využili pro vlastní potřebu,“ uvedla státní zástupkyně Lucie Žabková.

Podotkla, že obžalovaní využívali závislosti dívky na vztazích s druhými, dlouhodobé emoční deprivace a neznalosti reálného života mimo dětský domov. Podle ní mladou ženu bili, tahali za vlasy, vulgárně jí nadávali a vyhrožovali, že pokud se nepodvolí, vyhodí ji z domu.

Odmalička mě posílala žebrat, řekla dcera

Mladá žena přišla k soudu s partnerem a svým malým synem. „Není to pravda, co tvrdí. Odmalička mě posílala žebrat. Když jsem se vrátila z děcáku, tak si na mě brali půjčky. Co by si zasloužili? Vězení! Měli by si jít sednout. Aby mě posílali za nějakým chlapem za peníze, aby měli na cigarety, tak to se nedělá. Peníze mi pak brali,“ řekla novinářům mladá žena.

Policie se o případu dozvěděla od jejího přítele, kterému se svěřila. Z dětského domova odešla, když dosáhla plnoletosti.

Matka obvinění odmítá. „Není to pravda, nechápu, proč bych měla jedno své dítě týrat a další ne. Všechno si vymyslela. V životě bych ji neublížila, hází na nás špínu. S dcerou jsem měla pěkný vztah. Odebrali mi ji, když jí bylo asi šest let. Byla jsem tehdy svobodná matka a nedokázala jsem ji zabezpečit. Neměla jsem bydlení, proto byla v děcáku. Není pravda, že bychom ji bili. Naopak ona byla vulgární,“ řekla do policejního protokolu, ze kterého předseda senátu krajského soudu Luboš Sovák citoval.



„Nikdy jí to neodpustím, matku už nechci vidět,“ tvrdí naopak mladá žena.

Soud bude pokračovat. Obžalovaným hrozí až dvanáct let vězení.