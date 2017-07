Soud zprostil obžaloby matku i otčíma. Neprokázal, že prodávali dceru

Obžalovaní vinu odmítli. Hrozilo jim až dvanáct let vězení. Dceři, která většinu života prožila v dětském domově, je nyní 22 let. Ta svědčila proti nim. Podle spisu ji dvojice nutila nejméně třikrát k sexu se starším mužem v době od prosince 2013 do léta 2014. A vzala si za to peníze.

„Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž jsou obžalovaní stíháni,“ uvedl v záznamu z rozsudku soudce Luboš Sovák.

Obhájci obžalovaných se již vzdali práva na odvolání, stejně tak i státní žalobkyně. Rozsudek je tak pravomocný.



Vztah mezi matkou a dcerou není ideální, což ukázalo pondělní přelíčení (více čtěte zde). „Když přišla dcera z dětského domova, dala se dohromady s partou feťáků, začala chodit na zábavy, hrát automaty. Žádné peníze nám nedávala. Nenutili jsme ji, aby si brala půjčky. Dcera si to všechno vymyslela, navedl ji její partner, se kterým má dítě,“ uvedla obžalovaná žena.

Bližší informace k obžalovaným nebylo možné uvést, protože by to mohlo vést k identifikaci oběti trestného činu zvlášť vyjmenovaného zákonem.

Mladá žena přišla k soudu s partnerem a svým malým synem. „Není to pravda, co tvrdí. Odmalička mě posílala žebrat. Když jsem se vrátila z děcáku, tak si na mě brali půjčky. Co by si zasloužili? Vězení! Měli by si jít sednout. Aby mě posílali za nějakým chlapem za peníze, aby měli na cigarety, tak to se nedělá. Peníze mi pak brali,“ řekla novinářům mladá žena.

Policie se o případu dozvěděla od jejího přítele, kterému se svěřila.