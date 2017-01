Bezvládí v Janských Lázních skončí, exředitel Bubla boj o post zváží

Od nečekaného odvolání Rudolfa Bubly z čela státního podniku Janské Lázně uplynul už více než měsíc (psali jsme zde) a stále není jasné, kdo bude jeho nástupcem. Jisté je to, že nového ředitele určí výběrové řízení. Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že ho vypíše v nejbližších dnech.

Bubla, kterého bývalý šéf rezortu Svatopluk Němeček za podivných okolností sesadil v posledních hodinách svého mandátu, ještě není rozhodnut, zda se do něj přihlásí.



Od Bublova odvolání jediné krkonošské lázně vede ekonomická ředitelka Hana Turečková. O regulérním řediteli se rozhodne v následujících týdnech. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík hned po svém jmenování dal prostřednictvím mluvčí najevo, že se mu vyhazov úspěšného ředitele příliš nezamlouvá, a vzkázal, že se bude jeho situací zabývat. Nakonec ho však pouze vybídl k účasti ve výběrovém řízení.

„Pan ministr kontaktoval Rudolfa Bublu a informoval ho, že ze zákona se může přihlásit do nově vypsaného výběrového řízení,“ potvrdila MF DNES mluvčí rezortu Štěpánka Čechová a doplnila, že výběrové řízení ministerstvo vypíše v nejbližších dnech.

Starosta: Pro město je to teď špatné

Rudolf Bubla, který lázně vedl od listopadu 2013 do loňského prosince, nevyloučil, že se soutěže zúčastní.

„V tuto chvíli na to nedokážu odpovědět, budu to zvažovat,“ řekl bývalý šéf státního podniku, jenž je stále zaměstnancem lázní. Podle něj se vypsání výběrového řízení dalo předpokládat.

Na jmenování nového ředitele netrpělivě čeká také janskolázeňská radnice. Starosta Jiří Hradecký by byl nejraději, kdyby k žádné změně nedošlo. Ze současné situace vůbec nemá radost.

„Bezvládí to není, ale pro nás jako pro město je to špatné. Rudolf Bubla byl první ředitel, který dal lázním dobrý směr. Podnik se pod jeho vedením zmátořil, dostal se do černých čísel a začalo se investovat,“ hodnotil éru Bubly starosta. Poslední velkou investicí byla rekonstrukce ubytovacího komplexu Terra za téměř 30 milionů korun.

Městu jde o hodně. Především už několik let marně usiluje o opravu půldruhého kilometru dlouhého průtahu Janskými Lázněmi od kolonády k parkovišti u lanovky na Černou horu, který je v katastrofálním stavu.

Důvody odvolání exředitel stále neví

Rudolfa Bublu odvolal bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček za podivných okolností. V době, kdy už vyklízel ministerskou kancelář pro svého nástupce, narychlo si ředitele lázní povolal do Prahy.

Tam mu podřízení končícího ministra v poslední den jeho mandátu předali výpověď. „Dodnes jsem se nedozvěděl, proč jsem byl odvolán. Nikdo mi to nebyl schopný vysvětlit,“ říká Bubla ještě měsíc po vyhazovu.

Podle kuloárních informací by v jeho odvolání mohl mít prsty Svaz pacientů, jehož zástupci se s ředitelem lázní nepohodli a stěžovali si na ministerstvu zdravotnictví. Že Bubla ležel svazu v žaludku, dokládá na jejich webových stránkách i stanovisko zveřejněné krátce po jeho odvolání.

„Kritizovali jsme metody jeho práce, které byly naprosto nepřijatelné. Řídil lázně jako svou soukromou firmu, ne jako státní podnik. Rozvoj lázní neměl vizi, se zaměstnanci se zacházelo tak, že raději odcházeli jinam,“ řekl MF DNES prezident Svazu pacientů Luboš Olejár.

Odboráři se s bývalým šéfem lázní dostali do křížku při vyjednávání o kolektivní smlouvě a také opravu hotelu Terra považovali za předraženou. Kdo by měl lázně vést, Olejár nesdělil: „Představu mám, ale sdělím ji panu ministrovi, ne médiím.“

Za poslední čtyři roky se v čele lázní protočili tři manažeři. V letech 1990 až 2013 seděl v ředitelském křesle Roman Koudele, nynější šéf oblastní nemocnice v Trutnově, toho tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger v době lázeňské krize odvolal kvůli špatné ekonomické situaci podniku. Před Bublou státní lázně krátce vedl krizový manažer a bývalý ředitel nemocnic v Náchodě a ve Vrchlabí Josef Šimurda.