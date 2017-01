Ťok slíbil dálnici do Polska v roce 2025. Nesplnitelné, tvrdí Birke

„Tady nás opravdu polská strana předhonila, my jsme v minulých letech šetřili a neinvestovali a je to bohužel vidět. My bychom se chtěli, když všechno půjde úplně dobře, dostat na hranici s celou dálnicí v roce 2025 a doufám, že se nám to povede,“ řekl Ťok v Dobrušce po setkání s polským ministrem infrastruktury a stavebnictví Andrzejem Adamczykem.

Problémem je termín. Dokončit celou D11 „již“ za osm let je údajně nemožné.

„Jestliže pan ministr hovořil o roce 2025, pak do té doby určitě lze stihnout úseky dálnice z Hradce Králové přes Smiřice až do Jaroměře a snad i z Trutnova do Královce. Téměř s jistotou však mohu tvrdit, že úsek Jaroměř-Trutnov se stihnout nedá,“ upozornil Jan Birke, starosta Náchoda a současně mluvčí ČSSD pro dopravu, kterého zarazila i samotná česko-polská schůzka, na kterou Ťok navzdory probíranému tématu nepozval starosty dotčených obci ani hejtmana.

„Já mu nemám za zlé, že se potají sešel s polským ministrem. Ale bylo by dobré, kdybychom se scházeli intenzivně ve větším počtu, abychom debatovali například o tom, jak vypadají výkupy půdy, které my jako samosprávy pro stát obstaráváme. A popravdě také z toho důvodu, aby ministr nepřekvapoval a neříkal, že dálnice D11 bude postavená v roce 2025,“ pokračoval Birke, jenž chce obnovit kontrolní dny na stavbě D11.

Ťok se hájí, že splnění jeho slibu má i několik podmínek, „hlavně, že vše půjde dobře a že se nám podaří změnit zákony, které by mohly urychlit výstavbu dopravní infrastruktury.“ Pevným termínem se však blýskl rovněž Adamczyk.

„Naše rychlostní silnice S3 k českých hranicím by měla být zprovozněna v roce 2023,“ uvedl na dobrušském ministerském setkání a dodal, že on sám věří, že hotovo bude už v polovině roku 2022.

Na rozdíl od Česka je ale prý tento slib reálně podložen. Podle polského ministra sice zbývá postavit více než 400 kilometrů silnice S3 vedoucí od Baltského moře, avšak asi 180 kilometrů této komunikace se nyní už buduje a v posledních přípravách je i úsek k hranicím (více čtěte zde).

V Polsku se staví desetkrát rychleji

Poláci přitom umí silnice budovat mnohonásobně rychleji na Češi: například stavba 35kilometrového úseku S3 z Legnice do Bolkowa bude od data podepsání smlouvy trvat 30 až 33 měsíců bez započtení tříměsíčních zimních pauz. Jen pro ilustraci: dostavba posledních zhruba tří kilometrů D11 k Hradci Králové zabere 36 měsíců a hotova bude letos v červenci.

„Já jejich termínu věřím. Podpořili výkupy, konečně i směr silnice, a dokonce i jejich nová politická reprezentace hovoří o tom, že chce postavit S3 až na hranice,“ dodává Birke.

Ťok v Dobrušce také upřesnil, kdy se dálnice pohne z Hradce: „Pro Českou republiku je současnou prioritou na tomto silničním tahu stavba dvou úseků dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic a dál do Jaroměře. Podle aktuálního stavu přípravy by měla realizace staveb začít v druhé polovině roku 2017. Minimálně tedy tím, že zahájíme archeologický výzkum, ale jsem přesvědčen, že koncem roku budeme také schopni zahájit stavební práce.“

S uspokojením dodal, že úseky do Trutnova a k polské hranici aspoň mají souhlasné stanovisko EIA k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.