Trutnoff u Hrádečku narazil. Radnice proti festivalu vydá smršť vyhlášek

Podle starostky Lucie Potůčkové si čtyři pětiny obyvatel z více než dvoutisícového městyse takovou akci v Hertvíkovicích nedaleko chalupy Václava Havla a na dohled od golfového hřiště nepřejí. Jedenáctihektarové pozemky, které si Martin Věchet od soukromníka pronajal, leží na hraně přírodního parku, obec se tak obává devastace krajiny, usedlíci pak mají strach z festivalových návštěvníků.

„Akci nemůžeme zakázat, můžeme ji pouze regulovat a zmírnit její dopady. Místo, kde se má konat, je velmi krásné a má zvláštní atmosféru. Je potřeba ho chránit a udržet ve stavu, v jakém je teď,“ uvedla starostka.

Radnice proto schválila „sekačkovou“ vyhlášku, která omezuje hlučné činnosti o víkendech, zavedla nařízení o místním poplatku ze vstupného, vyhlášku o nočním klidu a vyhlášku stanovující podmínky pro pořádání venkovních kulturních akcí.

Hudební produkci obec povolí jen do deseti hodin večer a pořadatelé budou muset zaplatit maximální poplatek ze vstupného, který umožňuje zákon, tedy 20 procent. Nejvyšší vstupné na festival je 980 korun, takže pokud dorazí tři tisíce návštěvníků, organizátoři do obecní kasy odvedou okolo půl milionu.

„Takhle vysoký poplatek ze vstupného je hodně nestandardní,“ komentoval to Martin Věchet.

Podle vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání venkovních kulturních podniků musí organizátor dva týdny před začátkem akce radnici nahlásit předpokládaný počet účastníků, jak bude nakládat s odpady, jak zajistí pořadatelskou službu a další náležitosti.

„Je podstatné, abychom o každé velké akci věděli tyto informace dopředu,“ dodala Potůčková.

Nejsme barbaři, říká Martin Věchet

Série omezení se nakonec může obrátit proti obyvatelům městyse. Zásadním problémem je protihluková vyhláška. Zahradní slavnost bude končit v době, kdy festivaly obvykle vrcholí. Otázkou je, co se bude dít, až koncerty v deset večer skončí.

„Návštěvníky můžeme v areálu udržet jen tehdy, pokud pro ně připravíme kvalitní program. Když ve 22 hodin skončí hudební produkce, půjdou do kempu nebo do vesnice. Aby se vyhláška neotočila proti vám,“ pohrozil zastupitelům Věchet.

Právě pohybu návštěvníků mimo oplocený areál se totiž usedlíci, kteří žijí v blízkosti vytipované lokality, děsí nejvíc.

„Nechci, aby mi tisíce lidí chodili přes zahradu,“ řekl například Jan Peroutka.

Martin Věchet si na jednání zastupitelstva přivedl velkou část pořadatelského týmu. „Nemáme žádný zájem louky v Hertvíkovicích zničit. Přicházíme s úctou k tomuto místu, nejsme barbaři,“ přesvědčoval místní.

Lokalitu nedaleko Hrádečku si vybral i proto, že právě na chalupě Václava Havla, náčelníka festivalu s undergroundovými kořeny, byly před třemi desítkami let položeny základy přehlídky.

Pořadatelé slíbili, že celý areál oplotí, budou ho monitorovat hlídky a minimalizují dopady na život v obci. Na vytahování automobilů, které by na jílovitém podloží uvázly, budou mít připravený traktor. Místním jako kompenzaci nabídli nižší vstupné. Předpokládaná účast bude ve srovnání s předchozími ročníky na trutnovském Bojišti mnohem menší.

„Počítáme s omezenou kapacitou, návštěvnost by se měla pohybovat kolem dvou až tří tisíc lidí. Nebude to velká akce, chceme si terén vyzkoušet a zjistit, zda to tady vůbec půjde,“ ujišťovala spolupořadatelka festivalu Eva Navrátilová.

Věchet chce festival uspořádat navzdory vyhláškám

Zastupitele neobměkčily ani argumenty příznivců festivalu. S krátkým proslovem na jednání vystoupil mimo jiné římskokatolický kněz Ladislav Heryán, v posledních letech pravidelný účastník přehlídky.

„Do Trutnova jezdí výkvět mladých lidí, kterým o něco jde a kteří mají nějaké hodnoty,“ snažil se rozptýlit obavy Mladých Buků z neukázněných fanoušků Heryán.

I přes hlasitý odpor usedlíků a spršku vyhlášek chce Martin Věchet festival ve druhé polovině srpna v Hertvíkovicích uspořádat. Nemá ani jinou možnost. Po krachu jednání ve Velkých Svatoňovicích, kam chtěl původně Trutnoff z trutnovského Bojiště přestěhovat, už pořadatelé oficiálně zveřejnili nové místo a začali prodávat vstupenky.

„Využijeme všech zákonných možností, abychom mohli Zahradní slavnost uspořádat a zmírnili dopady vyhlášek. Je to celospolečenská záležitost. Může to jít až tak daleko, že si na venkovních akcích po desáté hodině večer nezahraje žádná kapela,“ potvrdil Věchet.

Zahradní slavnost se uskuteční v tradičním termínu od 17. do 20. srpna. Festival se tentokrát obejde bez velkých zahraničních hvězd, jako tomu bylo na Bojišti. Vystoupí například písničkář Jiří Schmitzer, kapely Čankišou, Sto zvířat, Tata bojs, Plastic People nebo Máma Bubo. Více než v minulosti budou součástí programu divadelní představení, semináře, debaty a různé happeningy.