Most přes Orlici je v havarijním stavu, silničáři ho ve středu zavřou

Nikdo přitom neví, jak dlouho uzavírka potrvá. Nýtovaný most z roku 1907 měl totiž sloužit až do doby, než vedle něj vyroste most nový. Ten se však zatím zasekl na vlastnických vztazích u okolních pozemků (o problémech čtěte zde).

„Budeme zvažovat i variantu dočasné opravy pomocí mostního provizoria,“ uvedla mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Železný most, který letos vzpomene 110. výročí svého vzniku, je ve špatném stavu už delší dobu. Je na něm zaveden jednosměrný provoz, a to pouze pro osobní automobily a vozy městské hromadné dopravy. Hradecký dopravní podnik proto bude muset od středy změnit trasu linek 11 a 17, které přes Šrámkův most dosud vedou. Jedenáctka bude končit na zastávce Podhůří a zpět pojede z této stanice ve směru na Parlament a Slezské Předměstí jako linka číslo 17. Sedmnáctka bude kromě spojů do Bělče ukončena ve Svinarech na obratišti ulic Dubinská/Stříbrná a bude se zpět do Malšovic vracet jako linka číslo 11.

Nástupní zastávka linky 11 Svinary bude přemístěna před hostinec U Pírků. Zastávka Křižovatka Běleč pro linku číslo 17 ve směru do Podhůří bude zrušena, jedenáctka z ní bude jezdit jen do Bělče.

K uzavření dojde po mimořádné prohlídce. Z kontroly vyplynulo, že provoz na mostě kvůli havarijnímu stavu nosné konstrukce již není bezpečný. Nový most by měl stát kolem 40 milionů korun, ale stavět se začne nejdříve až v příštím roce.