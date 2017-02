Byla to výstraha rodičům, hájí se obžalovaný z únosu a znásilnění batolat

Před soudem kromě osmadvacetiletého muže stojí i jeho třiadvacetiletá sestřenice Denisa K., která mu měla při činu pomáhat.

Obžaloba dvojici viní také ze zneužívání ženina syna k výrobě dětské pornografie a jejího šíření. Zatímco obžalovaná se přiznala a policii všechny skutky vylíčila, muž svou vinu v nejzávažnějších bodech obžaloby popírá a svaluje vinu na sestřenici.

Kauza patří k nejzávažnějším případům znásilnění malých dětí, jaké Krajský soud v Hradci Králové dosud řešil. Oběma bylo v době spáchání činů 1,5 roku. Přišlo se na ni náhodou, když obžalovaná svěřila svůj facebookový účet kamarádce a ta si všimla podezřelé komunikace s Pavlem Š.

Při výslechu ženy pak vyšly najevo okolnosti pět let starého skutku, který tehdy policie pro nedostatek důkazů odložila. Právě ten je nejzávažnějším bodem obžaloby.

Spící dítě unesli v noci, když matka byla na diskotéce

Jde o únos, znásilnění a pokus o vraždu batolete z května 2012. Dvojice obžalovaných tehdy v jedné obci na Vysočině unesla holčičku z domu jejich kamarádky, která byla v tu chvíli se sestrou na diskotéce. Vše se odehrálo mezi druhou a třetí hodinou ráno.

„Obžalovaní odešli z diskotéky a prošli uličkou za rodinným domem, aby je nikdo neviděl. Muž přelezl plot a vnikl do domu, kde vzal spící dítě a přes plot ho podal obžalované. Společně pak odešli na nedalekou louku,“ píše se v obžalobě.

Podle spisu se muž poté pokusil dítě znásilnit a obžalovaná mu pomáhala.

Když jednání zanechal, údajně ženě řekl, že dívku vrátí domů. Jenže místo toho batole odložil do příkopu poblíž čerpací stanice, asi půl kilometru od domova. Tam ho o půl čtvrté ráno našli náhodní kolemjdoucí.

„Byl si vědom, že kvůli věku dívka není schopná trefit domů a mohlo by zde dojít k její smrti v důsledku nízké noční teploty. Byla polonahá, navíc mohla vběhnout do vozovky. Tak to plánoval,“ řekl u soudu státní zástupce Milan Šimek.

Chtěl jsem matku vystrašit, řekl muž

Obžalovaný však tuto verzi u soudu odmítl. Prý se mu nelíbilo, že matka dítěte, která byla v minulosti jeho partnerkou, nechala dívku doma a šla na diskotéku.

„Chtěl jsem ji vystrašit, aby si uvědomila, že se tomu dítěti může něco stát. Dveře byly odemčené, zabalil jsem dítě do své mikiny a odnesl ho. Chtěli jsme obejít blok domů a vrátit se předním vchodem. Ale to se nestalo. Denisa mi řekla, že už tam může být policie a že ho raději vrátí sama, protože jí spíš uvěří,“ tvrdil Pavel Š. a svaloval tak vinu za odložení dítěte na spoluobžalovanou.

Odmítl i podíl na zranění dítěte, která odpovídala pokusu o pohlavní styk.

„Takový krutý jednání bych nespáchal. Navíc jsem tehdy očekával narození syna. Nevidím důvod, takhle dítěti ublížit. Ona ji tam nevrátila a chce to hodit na mě,“ tvrdil muž.

Obžalovaná Denisa K. však jeho slova odmítla. Prý to byla ona, kdo byl pod nátlakem. Soudu tvrdila, že obžalovaný je vypočítavý a umí manipulovat s lidmi. Prý jí už na diskotéce řekl, že by chtěl souložit s malými dětmi.

Obžalovaná u soudu vzlykala

„Řekl mi, že si musí u známých vyzvednout nějaké věci. Pak donesl malou. Já nevěděla, na co ji má,“ uvedla žena, která kvůli pláči výpověď několikrát přerušila. Z louky prý šla za přítelem kouřit trávu. „Pavel byl poslední, kdo ji měl u sebe.“

U soudu vypovídala i matka poškozené. Ta tvrdila, že dceru průběžně kontrolovaly její sestra a matka. Sestra dítě naposledy viděla, než se šla před třetí hodinou ráno umýt. Pak už dívka v postýlce nebyla.

„Přivezli nám ji asi ve 3:10. Zabalili jsme ji do peřiny a čekali, až přijedou policisté a sanita. To bylo asi za deset minut. V nemocnici jí museli zašít natrženou kůži. mysleli jsme si, že se někde venku poškrábala,“ řekla matka.

Dítě se v nemocnici léčilo 16 dní. Policie případ zprvu vyšetřovala jako únos, ale protože se dítě našlo a nebyl známý pachatel, případ odložila.

Teta poškozené však do protokolu uvedla, že se dívka později při kontaktu s obžalovaným rozplakala a reagovala negativně.

Další znásilněné batole jako test matky

Obžaloba viní Pavla Š. také z toho, že v září 2014 znásilnil a zneužil k výrobě pornografie tehdy jedenapůlletého syna obžalované. Ta mu ho měla poskytnout za úplatu, proto je obžalovaná také z kuplířství.

„Chtěl, abych mu poslala fotky malého a abych mu ho půjčila. To jsem odmítla. Později jsem potřebovala 500 korun na sunar, ale neměla jsem na vrácení. On mi řekl, že mu místo peněz můžu půjčit kluka,“ vypověděla obžalovaná.

V dalším případě svolila se setkáním, když jí muž slíbil tisíc korun. Nakonec mu však s kočárem ujela. Poté mu na naléhání poskytla synovy nahé fotografie.

„Vyhrožoval mi, že mě nechá zlikvidovat. Chtěl pořád více fotek, tak jsem stáhla z internetu dětské porno a on si myslel, že je to syn. Je mi líto, ale už to nevrátím,“ dodala obžalovaná.

Lovil jsem pedofily, tvrdí muž

Pavel Š. své jednání odůvodnil tím, že chtěl ženu otestovat. Podobně prý testoval i další rodiče a žádal je o zaslání pornografických fotek jejich dětí. Dětskou pornografii také směňoval na internetu, údajně kvůli tomu, aby vypátral pedofily. Policie u něj našla 171 snímků.

„Ty skutky jsem spáchal a jsem připraven za to nést následky. Porno jsem přechovával, abych zjistil, jak to funguje. Chtěl jsem rozkrýt trestnou činnost, lovil jsem pedofily,“ tvrdil soudu obžalovaný.

Na dotaz předsedy senátu, zda trestnou činnost hlásil policii, však odpověděl negativně. „Nejsem takový řečník. Dával jsem lístečky do schránek a za stěrače policejních aut, aby ty stránky s dětskou pornografií zablokovali,“ tvrdil.

I znásilnění druhého batolete prý bylo motivované testováním matky: „Chtěla na mě hodit předchozí skutek, tak jsem chtěl dokázat, jaká je to matka, co udělá pro peníze. Čekal jsem, že ji to zlomí a řekne mi pravdu,“ vypověděl u soudu Pavel Š.

Obžaloba mu také klade za vinu, že v letech 2007 a 2011 znásilnil svého bratrance, kterému tehdy bylo jednáct, potažmo 15 let. To vyšlo najevo až při jeho pobytu ve vazbě. Tyto skutky však obžalovaný odmítá a tvrdí, že mu bratranec chce křivým obviněním přitížit kvůli sporu se sestřenicí.

Oba obžalovaní jsou ve vazbě. Muži hrozí až 20 let vězení, ženě nejvýše 12 let. Matka poškozené dívky navíc požaduje uhrazení nemajetkové újmy 500 tisíc korun.