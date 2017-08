Muž dostal na poli od souseda ránu nožem do hrudníku, další vykryl vidlemi

Rodina napadeného muže zrovna pracovala na poli, kde dávali na kupy seno.

“Obviněnému 68letému muži policisté klademe za vinu, že ve středu večer mezi 19. a 20. hodinou napadl nožem svého 69letého souseda. Jednání předcházel incident s manželkou poškozeného, kterou krátce před tím také napadl,“ uvedla mluvčí krajské policie Lenka Burýšková.

Obviněný měl zřejmě podle svědků krátce před incidentem výhrady k parkujícím autům. Ve vzteku poškodil křížový pomník u cesty a zdemoloval sousedům elektrický ohradník pro ovce.

„Poškozený utrpěl při napadení bodnou ránu do oblasti hrudníku, další útoky se mu podařilo vykrýt vidlemi,“ řekla mluvčí. Útočník se k činu přiznal. Za pokus vraždy mu hrozí od 10 do 18 let.