Hradecký primátor vydal politický leták za peníze městských firem

Čtyřstránkový leták přišel před koncem roku 2016 do schránek zhruba 40 tisícovkám domácností v Hradci Králové. Obsah měl jednoduchý - půlstránkovou zdravici primátora Zdeňka Finka (HDK) a tři stránky reklam různých společností. Mezi nimi bylo deset městských firem (leták najdete tady).

Kritici primátora tvrdí, že si od nich de facto nechává platit svoji kampaň. O městskou iniciativu totiž nejde.

„Radnice s tím nemá nic společného, nevydáváme to,“ uvedla mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková.

Čtyřstránkový plátek, kterému vévodí fotka Finka u vánočního svícnu, vytiskla firma Garamon, která je dlouhodobě spjatá s hradeckou radnicí i s Finkovým politickým sdružením.

Příspěvek městských firem na „zpravodaj“, jehož jedinou náplní je primátorova stať, se nelíbí některým opozičním zastupitelům.

„Je naprosto nepřijatelné, že si pan primátor Fink dělá osobní politickou propagaci za peníze městských firem, které formou inzerce vydání politických novin podpořily. Jako jediný obsah těch novin je politicky útočné sdělení pana primátora - jeho politická sebepropagace a špinění opozice,“ míní Martin Hanousek (Strana zelených a Změna pro Hradec).

Primátor se ve svém úvodníku opřel například do členů hnutí ANO 2011, ale rýpl si i do svých náměstků z ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. Nezapomněl ani na své předchůdce: „Od našeho městského plesu, kam nechodí většina zatupitelů od té doby, co si musí kupovat lístky, a který nestojí daňové poplatníky na rozdíl od minulých dob ani korunu...“

Fink nařčení opozice popírá. „Někdo mě oslovil, abych novoroční vzkaz někam napsal. Kdo to byl? Musel bych se podívat do e-mailu,“ odvětil primátor na dotaz týkající se letáku. Kontaktovat ho musel nejspíš někdo z vydavatelství Garamon, které leták vytisklo.

„Je to už asi šest let soukromá iniciativa moje a pana primátora. Města se to vůbec netýká. Že jde o čistě soukromou věc, jsem psal i do inzertních nabídek, které jsme firmám rozesílali. Náklad byl necelých 40 tisíc výtisků,“ uvedl spoluvlastník vydavatelství Pavel Kubát. Mimochodem, jeho bratr Petr je členem Finkova HDK.

Inzerovali dobrovolně

Oslovení ředitelé městských organizací na dotaz MF DNES vesměs odpověděli, že inzerce v 1. den spolu odnikud nařízena nebyla.

„Poděkování návštěvníkům dáváme každý rok do různých médií, v minulosti třeba i do MF DNES. Letos jsme se rozhodli dát ji do této tiskoviny a také do rozhlasu,“ uvedla Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí, která provozuje například městské lázně či letní koupaliště.

Nabídku potvrdil i ředitel Městských lesů Milan Zerzán, podle nějž firmu k inzerci rovněž nikdo nenutil. „Nabídka přišla do představenstva a jeho předseda ji schválil. Představenstvu takhle předkládám všechny nabídky, ať se rozhodnou,“ řekl Zerzán. Předsedou představenstva Městských lesů je již zmíněný člen Finkova HDK Petr Kubát.

Městské společnosti zaplatily za svůj inzerát zhruba mezi 5 a 6 tisíci korunami, záleželo na rozsahu. Jen od společností vlastněných městem tak Garamon na tisk letáku získal minimálně 50 tisíc korun. Svůj inzerát si do letáku dal také hradecký hokejový klub, Technické služby, Filharmonie, Vodovody a kanalizace, Královéhradecká provozní, Tepelné hospodářství, Hradecká kulturní a vzdělávací společnosti či Divadlo Drak, kde je ředitelkou Finkova manželka.

Pro představu, jedno vydání zpravodaje radnice vyjde hradecký magistrát na necelých 22 tisíc korun.

Leták 1. den spolu není prvním případem, kdy městské firmy zasponzorovaly soukromou aktivitu. Loni v červenci MF DNES upozornila na případ, kdy bylo městským firmám doporučeno zajistit si reklamu na parkovací věži pro kola u hradeckého Futura (psali jsme zde). Její provozovatelé na její provoz požadovali po městu dotaci ve výši 30 tisíc korun měsíčně. Zastupitelé to jednoznačně odmítli, podobnou částku však firma získávala od městských organizací, které si na ni zadaly reklamu.

„Firmy se určitě dozvěděly o možnosti na tom místě inzerovat, tak toho využily,“ argumentovala tehdy náměstkyně primátora pro městské organizace Romana Lišková (HDK).