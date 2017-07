Poláci vjeli načerno s nadměrným nákladem do Náchoda, zablokovali dopravu

Dva polské kamiony převážely těžké pásové bagry ve směru od České Skalice do Polska. Kvůli opravě hlavní silnice v Náchodě, kde je doprava na Polsko vedená přes stavbu (více zde), však musely sjet do centra. Čtyři metry široké soupravy se totiž nevešly do koridoru vymezeného betonovými bloky.

Kolem poledne však obě uvízly v centru na křižovatce Tyršovy a Poděbradovy ulice. První tahač měl poruchu na motoru a druhý ho v úzké ulici nemohl předjet.

„Policie a strážníci proto museli řídit dopravu. Nepouštěli auta od Hradce Králové přímo do centra, ale ta musela jet pouze po opravované komunikaci a do centra odbočit až z křižovatky Slávie,“ popsala situaci mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.



Nehoda způsobila v centru města značné komplikace. Tyršovou a Komenského ulicí totiž vede objížďka opravovaného průtahu pro osobní dopravu jedoucí z Náchoda na Hradec Králové. Soupravy byly přitom dlouhé 21 metrů a vážily okolo 60 tun. Odtáhnout se je podařilo před třetí hodinou odpoledne.

Dopravní policisté při kontrole dokladů zjistili, že Poláci neměli Náchodem vůbec projíždět. Neměli totiž povolení pro nadrozměrný náklad.

„Pro tuto trasu by ho ani nedostali, protože by se na silnici nevešli. Kdyby náklad nahlásili, museli by použít jiný hraniční přechod,“ řekla náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová.

Oba řidiči tak dostali na místě blokovou pokutu 2 tisíce korun a ve správním řízení budou úředníci řešit i trest pro přepravní firmu, která měla povolení zajistit. Za každý kamion policie uložila kauci 50 tisíc korun, celkem tedy 100 tisíc.