Muž chtěl směnit nalezená eura s čínskými znaky, hrozí mu osm let vězení

„Muž policistům řekl, že bankovku při úklidu našel v koši obchodního centra a když v práci skončil, chtěl ji směnit. Prý si žádných znaků nevšiml a vůbec ho nenapadlo, že by nebyla pravá,“ uvedla hradecký policejní mluvčí Iva Kormošová.

Falešnou bankovku přinesl čtyřiadvacetiletý muž do jedné z hradeckých směnáren v sobotu ráno. Její pracovnice však padělek ihned poznala. Kromě přebývajících asijských znaků na ní totiž chyběly ochranné prvky. Žena tak ihned zavolala policii, která muže zadržela.

Policisté nyní prověřují, zda se skutečně jedná o padělek eurobankovky. To by měl stanovit znalec České národní banky, na jehož vyjádření se nyní čeká. Teprve poté vyšetřovatelé stanoví právní kvalifikaci a případně muže obviní. Za pokus o směnu padělané bankovky by mu hrozilo tři až osm let vězení.

Policisté však pracují i s verzí, že by mohlo jít o rituální peníze. Podobně v minulosti zadrželi černobílé bankovky v podobě dolaru, na jejichž zadní straně bylo vytištěno NGÁN HANG - DIA PHU, v překladu: vydala banka z pekla.

„Jde o rituální peníze, které Vietnamci používají k uctívání zemřelých. Tisknou se na speciální slabý papír, který dobře hoří, zanechává méně popela a kouře. Cílem obřadu je, aby se měli jejich příbuzní v posmrtném životě dobře. S rituálními Eury se však ještě nesetkali,“ řekla mluvčí.

Pokud banka uzná, že nejde o padělek, ale pouze o takzvanou hmotnou reprodukci bankovky, mohl by muž z případu vyváznout zcela bez trestu. Pro reprodukce v Česku platí přísnější pravidla než například v Německu či USA. V oboustranném provedení mohou být vytištěny buď nejvýše poloviční velikosti nebo alespoň ve dvojnásobné velikosti oproti skutečným penězům, aby nebyla možná jejich záměna.