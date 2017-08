Fandové vyvěsili plachtu proti vedení klubu. Ochranka napadla fanouška

Vztahy mezi fanklubem a vedením hradeckého fotbalového klubu jsou přitom napjaté už delší dobu. Zatímco fandové žádají odchod vedení, klub zase říká, že za jejich chování dostává opakované pokuty.

Po téměř tři čtvrtě roku trvajícím bojkotu domácích zápasů vyrazil fanklub hradeckých fotbalistů v pondělí opět do kotle malšovického stadionu. Pro fotbalisty sice derby s Pardubicemi skončilo vítězstvím, v hledišti však málem došlo k tragédii. Pořadatelská služba podle některých svědectví přehnala zákrok proti fanouškům, kteří rozvinuli transparent namířený proti vedení klubu.

Devatenáctiletý pracovník sekurity strčil fanouška, který přelétl několik řad a udeřil se do hlavy.

„Došlo u něj ke krátkodobému bezvědomí. Měl četné odřeniny a modřiny zejména v oblasti hlavy,“ uvedl mluvčí hradeckých záchranářů Ivo Novák.

Sedmačtyřicetiletého otce od rodiny záchranáři odvezli na vyšetření do nemocnice, útočícího mladíka si odvedli policisté, kteří jeho zákrok vyšetřují jako trestný čin výtržnictví. „Za to mu hrozí až dva roky ve vězení,“ dodala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Fanoušci jsou nespokojení delší dobu

Napadený fanoušek už je v pořádku, incident však znovu rozvířil vášně mezi fanklubem a vedením fotbalového klubu.

Fanoušci nespokojení s výsledky klubu, který v posledních letech pendluje mezi první a druhou ligou, loni v listopadu zveřejnili dokument Prohlášení kotle, v němž se rozhodli bojkotovat domácí zápasy do té doby, než dojde ke změnám ve vedení a na postu hlavního trenéra (psali jsme zde).

Bojkot se rozhodli prolomit v pondělí, kdy v hojném počtu dorazili na zápas s Pardubicemi. Kromě vlajek si fanoušci hlásící se k ultras přinesli na stadion také transparent „Votroci jedeme, vedení je*eme!“, kterým dali najevo, že jejich postoj k šéfům FC se nezměnil. Transparent se však nelíbil pořadatelské službě, která se ho fanouškům snažila zabavit a začala se s nimi o plachtu přetahovat.

„Pošlapává se tady svoboda projevu fanoušků. Transparenty a pokřikování k fotbalu patřilo, teď pořadatelé transparenty fanoušků automaticky berou. Tohle se nikde v republice neděje, je to zvůle,“ uvedl Jan Kotouček z fanklubu, který před několika dny rezignoval na post předsedy.

Napadený fanda Petr Janošič patří k dlouholetým přiznivcům Hradce a jako bolestné v úterý dostal dres a celoživotní permanentku na domácí zápasy.

„Celé to považuji za souhru náhod. Chtěl jsem uklidnit situaci, která nastala, a dostal jsem ránu. Vše je o lidech, sám jsem pořadatele dělal a jako všude jsou tam lidé lepší a horší,“ konstatoval napadený muž.

Klub se Janošičovi za napadení omluvil a šéf klubu Richard Jukl vyloučil, že by pořadatele instruoval, jak zakročit proti fanouškům, kteří si přejí jeho odchod. „Pořadatelé neměli k derby od klubu žádné speciální pokyny. Samozřejmě už vůbec ne ke konkrétním plachtám či nápisům na nich,“ upozornil Jukl.

Pořadatelská služba se k incidentu postavila čelem. „Pánovi jsme se dnes omluvili. Dotyčného jsme postavili mimo službu, dokud to policie nevyšetří. Je mi to líto, protože lidi před každou akcí instruujeme, jak se mají chovat, že mají vše řešit domluvou. Tohle bylo bohužel zkratkovité jednání,“ uvedl šéf bezpečnostní agentury Michal Beránek.

V tuto chvíli proti sobě stojí dvě strany. Fanoušci, kteří tvrdí, že pořadatelská služba mezi ně vtrhla a snažila se jim zabavit a roztrhat kontroverzní transparent, což by i potvrzovala některá videa, která se v úterý objevila na facebooku. Na druhé straně pak stojí vedení klubu, podle nějž pořadatelé jen dělali svou práci, tedy klidnili fanoušky porušující regule.

„Je to politováníhodná věc, ale pořadatelská služba měla zajistit pořádek. Ti, kteří si říkají rowdies, nesmí podle regulí opustit jim vyhrazený sektor. Pořadatelská služba je nemůže nechat běhat po stadionu a odpalovat světlice. My za to opakovaně dostáváme pokuty. Úkolem pořadatelské služby je ty fanoušky dostat zpět do jejich sektoru,“ uvedl předseda představenstva fotbalového klubu Jan Michálek, který je jedním z trojice funkcionářů, jejichž rezignaci fanoušci požadují. Že by vedení pracovníkům sekurit přikázalo transparenty zabavovat a ničit, Michálek také popírá.

Podle Michala Beránka z bezpečnostní agentury se jeho kolegové snažili transparent zabavit kvůli vulgárnímu výrazu, který obsahoval. „Ty jsou zakázané po stadionech na celém světě,“ uvedl.

Přístup k transparentům však ještě v nedávné minulosti tak přísný nebyl. Když fandové před několika lety rozvinuli transparent hanící aktivistu Aleše Dohnala včetně jeho adresy a telefonního čísla, požádali Dohnalovi kolegové město, tedy vlastníka klubu - o nějakou reakci.

„Snad nechcete, abychom zavedli cenzuru transparentů připravených k jednotlivým zápasům nebo jejich schvalování?“ odpověděl náměstek primátora Milan Jaroš (ČSSD) na oficiální dotaz, který vznesl zastupitel Adam Záruba (ZpH).

Fanoušci ve válce proti vedení klubu hned vrátili úder, když na stadionu vztyčili tři kříže a na ně umístili fotografie Jana Michálka, Richarda Jukla a marketingového šéfa Milana Šedivého. Pokud by to policisté vyhodnotili jako vyhrožování, autoři křížů by mohli mít také opletačky se zákonem.