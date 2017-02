Na rodinné oslavě zbila příbuzného, až málem zemřel. Ženě hrozí osm let

Kriminalisté ženu zadrželi a obvinili v pondělí. Muže zbila v polovině ledna při rodinné oslavě v Žacléři, kde žena se svým příbuzným bydlí.

„Obviněné klademe za vinu, že po předchozí slovní rozepři fyzicky napadla dvaapadesátiletého rodinného příslušníka. Zranění, které muž utrpěl, vedlo k bezprostřednímu ohrožení života,“ uvedla trutnovská policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Podle informací iDNES.cz byl muž bratrancem obviněné. Žena ho bila otevřenou dlaní a kopala do něj. Způsobila mu vážná zranění hlavy, obličeje a dalších částí těla.

„Pomoc mu přivolala sama obviněná druhý den po útoku, když si muž stěžoval na přetrvávající bolesti,“ řekla mluvčí.

Záchranka zraněného převezla do Oblastní nemocnice v Trutnově. Lékaři ho museli uvést do umělého spánku. Později byl převezen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podle policie muži hrozí vážné trvalé následky.

Policisté nejprve nevěděli, jak dvaapadesátiletý muž ke zraněním přišel. Žena zprvu útok tajila. Prověřovali proto, zda mohl být obětí potyčky v hospodě či jinde. Co se stalo, jim nakonec potvrdil sám napadený muž po probuzení z umělého spánku.

„Kriminalisté obviněnou po provedení všech nezbytných úkonů propustili na svobodu. V případě prokázání viny jí hrozí až osmiletý pobyt ve vězení,“ dodala Pižlová.