Nebe nad Hradcem pročísly gripeny i Bronco, nechyběla ani polní nemocnice

Moderní stíhačky, historické dvouplošníky, bitevní vrtulníky a další letecká technika zaplnila v sobotu nebe nad Hradcem Králové. Na zdejším letišti začal 23. ročník leteckých dnů CIAF. Největší air show v České republice, které se účastní 70 pilotů z 10 zemí světa, potrvá do nedělního odpoledne. Pořadatelé díky slunečnému počasí očekávají překonání loňské návštěvnosti 35 tisíc diváků.

Efektní show předvedla akrobatická skupina The Flying Bulls Aerobatic Team, diváky bavil také český akrobat Marek Hyka na oranžovém XA-41. Přemety, výkruty a zvraty dělal za doprovodu písně Perfect Strangers od Deep Purple. „Významná je letos účast letadel z Ukrajiny. Kromě dvou Suchojů SU-27 přivezli Antonova a dva modernizované vrtulníky Mi-2 a Mi-8. Jedná se o starší typy vrtulníků, které používala i naše armáda, ale Ukrajinci do nich dávají moderní výkonné motory. Mi-2 dokonce zvládne vystoupat devět výškových kilometrů, což dříve vůbec nebylo myslitelné,“ vysvětlil Tomáš Otruba z pořadatelského týmu.

Letiště vidělo světovou premiéru představení Rytíři nebes, vůbec poprvé se na přehlídce objevil legendární útočný letoun Bronco z 60. let minulého století, který americká armáda například nasadila do války ve Vietnamu. Do Hradce Králové se čtyři tuny vážícím strojem přiletěl nadšenec z Francie. Letadel pojmenovaných po divokém mustangovi bylo vyrobeno pouze okolo 360, dodnes jich létá zhruba 120.

Současnou leteckou techniku v Hradci Králové reprezentovaly kromě armádních gripenů slavná belgická stíhačka F-16 nebo migy. Pořadatelé během dvoudenní show připravili 40 leteckých ukázek, do kterých se zapojilo na 70 strojů. „Program jsme sestavili tak, aby obsáhl celou historii letectví. Diváci tak mohou vidět v akci letadla z první světové války a v kontrastu s tím stroje, jako je F-16, které jsou ukázkou té nejmodernější techniky,“ dodal Tomáš Otruba.

Dorazily tisíce diváků

Na CIAF dorazily tisíce diváků z celé republiky i ze zahraničí. „Nepovažuju se za odborníka přes letectví, ale zajímám se o to. Poprvé jsem byl na CIAF v loňském roce. Letos jsem přišel hlavně kvůli ukrajinským stíhačkám a migům. Dá se říct, že celý program je nabitý kvalitními letovými ukázkami,“ prozradil Jan Stehlík z Pardubic.

Zajímavou podívanou organizátoři připravili pro diváky nejen ve vzduchu, ale také na zemi. Vystavili vojenskou techniku, zájemci si mohli prohlédnout kokpit letounu L-159 ALCA nebo vybavení osmitunového bitevního vrtulníku Mi-24, který za důmyslnou kamufláž ve stylu vetřelce získal ocenění na cvičení tygřích letek NATO.

Česká armáda přivezla na ukázku také tři kontejnery z polní nemocnice. Kromě polní lékárny a stomatologického pracoviště také márnici. Vojáci předvedli simulovanou záchranu sestřeleného pilota při bojové operaci za asistence dvou vrtulníků, dopravního a bitevního.

Armáda je tradičním partnerem leteckých dnů v Hradci Králové. Letos představila 15 letounů a vrtulníků a 40 kusů pozemní techniky. Divácky nejatraktivnějšími byla trojice gripenů, které přiletěly z letiště v Čáslavi a leteckého dne v rakouském Zeltwegu. „Gripeny jsou v pohotovosti pro obranu vzdušného prostoru České republiky a NATO. Během letu jsou v kontaktu s řídícím prvkem pro případ, že by bylo nutné je využít,“ upozornil velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Jaromír Šebesta.



Vojenští piloti, kteří se účastní podobných exhibicí, patří ke špičce v celé armádě. Je jich zhruba deset. „Musí perfektně ovládat leteckou techniku, ale také metodiku. Při leteckých dnech fungují naprosto samostatně. Není to jako při operačním létání, kdy pilot má nad sebou svého velitele. Dá se to přirovnat k bojové situaci při zahraniční misi, kdy se piloti rozhodují sami na základě svých zkušeností a výcviku,“ prozradil podplukovník Jiří Řezáč, který je velitelem organizačního výboru CIAF za českou armádu. Sestava vojenských pilotů musí splnit různá kritéria a projít poměrně složitým schvalovacím procesem. Elitní piloti trénují předváděcí let několik týdnů.

Už v sobotu se díky ideálnímu počasí na hradeckém letišti sešlo několik tisíc diváků. Organizátoři věří, že se jim podaří překonat loňskou návštěvnost 35 tisíc. „Oproti loňskému roku, kdy druhý den poznamenalo špatné počasí, je letošní návštěvnost určitě vyšší,“ potvrdil Tomáš Otruba. V roce 2014 se návštěvnost přehlídky vyšplhala k 50 tisícům diváků. Nedělní letový program začne v 11 hodin, CIAF skončí v odpoledních hodinách.