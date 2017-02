Auto se srazilo s kamionem. Dva lidé nepřežili, řidič je vážně zraněn

Nehoda se stala v pondělí večer na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jaroměří. U Černožic se čelně srazilo osobní auto, které mělo cizí poznávací značku, s polským kamionem.

Hasiči tam vyjeli z hradecké stanice se čtyřmi zásahovými vozy v 19:28. Lidé volali na tísňovou linku, že tři osoby jsou zaklíněny v autě a v bezvědomí. Operátoři záchranky tam proto poslali tři posádky rychlé zdravotnické pomoci spolu s lékaři v takzvaném systému rendez-vous z Hradce Králové a Jaroměře. Na místo vyjel také inspektor provozu záchranky.

„Při prvotním třídění zraněných zdravotníci zjistili, že dva mladí muži při střetu utrpěli mnohočetná poranění neslučitelná se životem a zasahující lékaři museli konstatovat jejich úmrtí. Třetí z cestujících utrpěl vícečetná těžká zranění a z vraku jej museli vyprostit hasiči,“ uvedl mluvčí zdravotnických záchranářů Ivo Novák.

Řidič dostal už v průběhu vyprošťování potřebné léky proti bolesti, poté ho uvedli do umělého spánku.

„Po zajištění dýchacích cest byl muž napojen na přístroj pro umělou plicní ventilaci a stabilizován ve speciálních transportních prostředcích. Ještě z místa zásahu lékař záchranné služby avizoval převoz mladého muže do královéhradeckého traumacentra a aktivoval přípravu potřebných krevních derivátů. Do rukou připraveného týmu byl pacient předán ve vážném, ale stabilizovaném stavu,“ doplnil mluvčí záchranářů.

Podle policistů se zatím nepodařilo určit příčinu nehody. Osobní vůz značky Renault Mégane jel od Hradce Králové směrem na Jaroměř, kamion DAF v opačném směru.

„Z dosud nezjištěné příčiny vjel řidič osobního vozu do protisměru a narazil do pravé přední části kamionu. Osobní auto bylo po střetu odhozeno do pravého příkopu v jeho směru jízdy, nákladní vůz sjel do opačného příkopu,“ uvedla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Hasiči vyprošťovali posádku pomocí speciálního hydraulického nářadí. Řidič polského kamionu vyvázl bez zranění a policisté u něj dechovou zkouškou nezjistili alkohol.

U řidiče osobního auta policisté nařídili odběr krve kvůli zjištění alkoholu. Hlavní tah mezi Hradcem Králové a Jaroměří byl uzavřen téměř do jedenácti hodin v noci a policisté odkláněli dopravu přes okolní obce.