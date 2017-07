Nehoda čtyř aut u ČKD uzavřela výpadovku z Hradce Králové na Náchod

Nehoda se stala v 11 hodin dopoledne na jedné z nejvytíženějších silnic v Královéhradeckém kraji. Způsobila ji zřejmě nepozornost či nedodržení bezpečného odstupu vozidel. Když kvůli husté dopravě zastavily první dva nákladní vůzy, ostatní do nich zezadu narazili.

„Nejprve zastavili řidič nákladního vozu DAF a za ním jedoucí řidič kamionu Volvo s návěsem. Třetí jedoucí v řadě nestihl zastavit, narazil do Volva, které pak narazilo do DAFu. Ve stejném směru jízdy přijížděl i řidič dodávky, který rovněž nestačil zabrzdit a narazil do posledního vozidla,“ popsala policejní mluvčí Alena Kacálková.

Dva řidiči se při nehodě zranili a záchranka je odvezla do nemocnice. Řidiči dalších dvou vozidel vyvázli z incidentu bez zranění.

„Do hradecké fakultní nemocnice jsme odvezli třiačtyřicetiletého muže s podezřením na poranění hrudníku, břicha a pánve a dvaadvacetiletého muže s lehčími poraněními. Oba byli při vědomí a po celou dobu zásahu s námi komunikovali,“ potvrdil mluvčí krajské záchranky Ivo Novák.



Celková škoda je 700 tisíc korun. Dechové zkoušky u všech řidičů dopadly negativně.

Silnice byla uzavřená zhruba dvě hodiny a tvořily se tam dlouhé kolony. Ty se rozjely až v jednu odpoledne. „Odkláněli jsme dopravu na Předměřice nad Labem a ve směru od Jaroměře přes obec Světí,“ uvedla Kacálková.