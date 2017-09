Dvůr Králové bojuje za nové operační sály, kraj chce další variantu

Radnice požaduje, aby nové operační sály vznikly v přístavbě nad nedávno vybudovanými laboratořemi. Kraj by raději šel cestou rekonstrukce stávajících sálů, která by byla méně náročná. To se politikům ani představitelům dvorské nemocnice nelíbí a označují to za počátek konce celého zařízení. Kraj to odmítá.



„Absolutně není na místě domněnka, že chceme nemocnici zavřít nebo utlumit. Zadali jsme si studii, která má zjistit, zda je možné přebudovat a zmodernizovat stávající sály, či nikoliv. Hotová by měla být na přelomu září a října,“ říká hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Nemocnice disponuje dvěma operačními sály v hlavní budově. Podle původního návrhu měly vzniknout úplně nové v nástavbě biochemických laboratoří, které vyrostly na jaře za zhruba 30 milionů korun (psali jsme zde).

Cena kompletní přístavby sálů včetně vybavení by byla zhruba 101 milionů korun s daní. Původně odhadovaná částka 65 milionů neobsahovala daň a některé zásadní položky.

„Částku 65 milionů jsme měli od projektanta a některé položky jako třeba operační stoly, dospávací lůžka a další pro provoz nezbytné vybavení byly vyčísleny jako nulové s poznámkou, že zaplaceno bude z jiných zdrojů. Kraj však bude muset sály uhradit kompletně ze svého, dopočítáním jsme se proto dostali k částce 101 milionů,“ vysvětluje šéf krajského zdravotnického holdingu Miroslav Procházka.

I díky nárůstu ceny se kraj s holdingem rozhodl hledat jiné řešení a zadal si studii možnosti přestavby sálů stávajících.

„Považuji za slušné, aby zastupitelé měli možnost rozhodnout, zda utratíme 101 milionů za stavbu nových sálů, nebo ušetříme třetinu i víc nákladů rekonstrukcí původních. Investice do zdravotnictví jsou už teď vysoké a nehodláme je ještě zvyšovat unáhlenými kroky,“ říká hejtmanův náměstek zodpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Výsledky studie představí zastupitelstvu, aby rozhodlo o podle něj nejlepší variantě. Stane se tak nejdříve na říjnovém zasedání.

Přestavba je utopie

Pro vedení nemocnice však jiná varianta než přístavba nad laboratoře neexistuje. Ředitel dvorské nemocnice Miroslav Vávra přestavbu v hlavní budově označuje za utopii.

„Ohrozilo by to chod celé nemocnice. Rok trvající rekonstrukce bude znamenat pozastavení a výpadek obou operačních oborů – chirurgie a urologie. Všechna akutní lůžka jsou v této budově. Znamenalo by to v hospodaření roční výpadek 140 milionů korun, který se promítne i do roku 2019. Nemocnice by měla dvouletý výpadek produkce,“ vysvětluje Vávra a připomíná, že by se mu za takové situace jen velmi obtížně podařilo udržet personál.

Práce uvnitř budovy podle ředitele nejsou možné ani kvůli nadměrnému hluku. „Maximální povolená hlučnost v budově zdravotnického zařízení je 40 decibelů. Stavební práce spojené s opravou sálů by to jistě překračovaly,“ zdůraznil šéf představenstva dvorské nemocnice. Podle něj bylo zásadní chybou, že kraj nepostavil laboratoře a operační sály najednou, jak to zamýšlel.

Hejtmanství se však ani této možnosti nevzdává, ukáže-li se nápad na rekonstrukci původních sálů nereálný. „Úpravy v objektu s laboratořemi byly provedeny tak, že dostavbu pater nad nimi včetně dostavby výtahu i nadále umožňují,“ říká hejtman Štěpán.

Rozsah péče zachováme, tvrdí kraj

Do kauzy se vložil i tamní senátor a majitel dvorské textilky Juta Jiří Hlavatý (ANO 2011), mecenáš laboratoří, na něž kraji přispěl necelými deseti miliony korun (více zde). Hlavatý za dostavbu sálů chtěl lobbovat i na tiskové konferenci kraje, avšak možnost vystoupit nedostal.

„Mé zkušenosti z praxe ukazují, že výstavba na zelené louce je levnější než rekonstrukce a přestavby stávajících objektů,“ napsal Jiří Hlavatý v dopise adresovaném radnímu Cabicarovi.

„Chceme znát alternativní řešení. S tím jsem seznámil jak pana starostu, tak pana senátora, kterému jsem na jeho dopis dlouze odepsal. Přesto se ke mně stále donáší, že chceme něco utlumovat,“ říká Cabicar a dodává, že kraj chce péči ve Dvoře zachovat na stejné úrovni i přes klesající počet chirurgických výkonů.

Atmosféra mezi zaměstnanci je kvůli sporům o podobu rekonstrukce sálů na bodu mrazu. „Nálada je příšerná, protože všichni mají strach, že se nemocnice zavře,“ přiznal chirurg Petr Lochman.

V nových laboratořích zdravotníci zatím pracovat nezačali, provoz mají zahájit v listopadu. V té době už by snad mělo být zřejmé, jak to nakonec s operačními sály bude. „Jsme připraveni ještě 12 měsíců počkat, je to v zájmu nemocnice,“ podotkla hlavní sestra Jana Holanová.

Vedení kraje chce otázku dvorských operačních sálů otevřít už na nadcházejícím zasedání zastupitelstva, a to příští pondělí. O výběru finální varianty však budou zastupitelé hlasovat nejdříve v říjnu, až bude mít kraj v ruce výsledky zadané studie.