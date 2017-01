Nemocnice v Náchodě mění lůžka, v Rychnově se rýsuje nový pavilon

Už od prosince se na jedenácti odděleních v Náchodě, Broumově a Jaroměři mění stará lůžka za nová elektrická.

„Měli jsme tu zastaralá a značně opotřebovaná lůžka, která již nebyla vhodná z hlediska bezpečnosti. Jejich největší část sloužila v nemocnici už pětadvacet let. Nyní Oblastní nemocnice Náchod pořídila 187 elektrických lůžek s matracemi a 23 lůžek pro jednotku intenzivní péče, včetně aktivních antidekubitních matrací,“ přiblížila změnu mluvčí náchodské nemocnice Hana Voborníková.

K tomu nemocnice koupila 194 nových nočních stolků a bariatrické lůžko. To umístí na oddělení urologie, odkud si ho mohou vypůjčit i ostatní. Výměnu lůžek zaplatila jako poslední položku z krajské pětadvacetimilionové dotace.

Když si totiž v polovině roku 2014 primáři stěžovali na zastaralé vybavení a na oddalování přestavby nemocnice, krajští zastupitelé do Náchoda poslali peníze zejména na nákup nových přístrojů.

Nemocnice v Broumově vybuduje nové pokoje

Zlepšení se dočká i nemocnice v Broumově. V první půli ledna krajská rada vybrala vítěze zakázky na opravu tamního oddělení následné a dlouhodobé péče. Stavět se má už letos v prvním pololetí, opravy vyjdou na 23 milionů korun se započtením daně.

„Budeme rekonstruovat část druhého podlaží. Na místě stávajících nevyhovujících pokojů vznikne pět nových pokojů pro následnou péči a dále budou zřízeny čtyři nové pokoje pro dlouhodobou péči. Součástí stavebních úprav bude také vybudování odpovídajícího zázemí. Změny přinesou lepší podmínky pro pacienty i personál,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

Za posledních osm let přiteklo z kraje do broumovské nemocnice přes 70 milionů (kvůli špatným oknům tam pacienti chodili spát v kulichu, psali jsme zde) a pomoci se jí snaží i obce či firmy pomocí nadačního fondu, který jí před Vánoci předal vybavení za víc než půl milionu.

Kraj už má v rozpočtu připraveno dalších 28 milionů korun i pro další úpravy v náchodské nemocnici. Počítá se s přestěhováním ambulantních prostor rehabilitace tak, aby byly blíž lůžkovému oddělení a aby se pacienti dostali snáze i za dalšími vyšetřeními. Má se v horní nemocnici také stavět evakuační výtah a úpravami projde patologie.



Automobilka se rozroste, špitál v Rychnově získá nový pavilon

Zásadní stavba čeká připojenou nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, podle plánů by to mělo být už od druhé půlky roku 2018 do roku 2020. Vláda tam pošle 300 milionů korun jako podporu do zázemí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a Královéhradecký kraj se připojí dalšími 80 miliony.

Nyní se připravuje investiční záměr, pak přijde na řadu projektant. „Jde o modernizaci akutní a intenzivní zdravotní péče a o její centralizaci v jednom pavilonu,“ uvedl mluvčí kraje Michal Friček.



V přístavbě by měl vzniknout urgentní příjem a blok akutních ambulancí. Budou napojené na nové anesteziologicko-resuscitační oddělení a centrální operační sály. Tomu se přizpůsobí také lůžková část.

Nový pavilon by měl zajistit lepší využití zdravotnického personálu, pacienti se dočkají rychlejšího stanovení diagnózy a nemocnice zvýší počet výkonů. Až se uvolní prostory nynějšího chirurgického pavilonu, mohla by tam přibýt lůžka následné péče. Pro nemocnici by to mělo mít finanční přínos.



Aby předešli narušení jeho transparentnosti, krajští radní v prosinci zrušili tendr na dostavbu a modernizaci nemocnice v Náchodě za 1,3 miliardy korun (o důvodech čtěte zde).

V září tomu předcházel zásah protikorupční policie v sídle Královéhradeckého kraje i na dalších místech. O termínu vyhlášení nového tendru krajští radní teprve rozhodnou. Loni náchodská nemocnice čerpala dotaci kraje 59 milionů. Vedení očekává, že hospodaření uzavře vyrovnaně nebo v mírné ztrátě.