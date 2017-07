Lidé píší petici proti otevření přechodu pro auta, silnice už se staví

Po bouřlivé dubnové besedě se zástupci kraje, silničářů a dodavatelskou firmou založili místní spolek Přátelé Lhoty u Machova, který se rozhodl zaměřit na ochranu přírody a historického dědictví.

Teď šíří nesouhlasnou petici. Myslí si totiž, že změnou režimu na bývalém hraničním přechodu městys přijde o klid i bezpečnost, že přibudou stovky aut s turisty (o záměru jsme psali zde).



Na přechodu teď leží hromada hlíny a kameny, aby sem z Polska nikdo nemohl vjet. Dělníci s bagrem už rozšiřují úsek od hranice po mlýn v Machovské Lhotě a staví se i na začátku vsi.

„Nám jde o to, abychom upozornili, co se tímto neuváženým rozhodnutím v Machově zničí. Buď se zprůjezdní vesnice a budou tady lítat stovky lidí, nebo lidé mohou přijet za klidem a přírodou. Naši předci si to vždy uhájili. Zastupitelé v tom mají největší slovo. Když už to rozhodli, měli by se nad tím znovu zamyslet. Neznám obec, která by svolila ke zvýšené dopravě po celé délce, aniž by se při tom počítalo s bezpečnostními opatřeními,“ namítá jeden z protestujících Petr Zima, jehož dům stojí metr od silnice.

S dalšími ze spolku se obává, že novou spojku do Čech využijí Poláci k cestám za prací, protože za hranicí je vysoká nezaměstnanost. Vsí však vede jen úzká silnička bez chodníků a polští řidiči si s dodržováním rychlosti příliš nelámou hlavu. Odpůrci také argumentují zesíleným provozem po otevření přechodu ve Zdoňově, kudy míří Poláci do Adršpachu.

Aktivisté spustili internetovou petici, již podepsalo už 180 lidí. Další podpisy sbírají po vsi. Nesouhlasí s rozšířením režimu na hraničním přechodu Machovská Lhota - Ostra Góra pro provoz osobních automobilů. Připustili by nanejvýš režim malého pohraničního styku.

Tři oslovení obyvatelé Lhoty však nad peticí mávli rukou. Jsou rádi, že bude spravena vozovka, i když část silnice dostala nový povrch už po nedávné stavbě kanalizace. „Myslím, že se tu provoz projeví první měsíc, ale pak se to uklidní. Není dobré stavět se k přechodu negativně, ale spíš se snažit řešit bezpečnost, omezení rychlosti a podobně,“ říká senior.

Zákazová značka vždycky zmizela

Zastupitelé už v roce 2013 odhlasovali souhlas na přechod pro automobily do 3,5 tun. Pokud starosta obdrží petici, jen ji předá odpovědnému úřadu. Obec na jaře alespoň začala s projektanty řešit, zda navrhnou v několika místech chodníky.

„Prošli jsme s projektanty část obce a už na tom pracují. Řeší se nejen chodníky, ale i odvodnění vozovky či kanalizace. Jde o to, co vůbec půjde udělat a co by případně musela zaplatit obec,“ říká starosta Jiří Krtička.

Až silnice bude někdy v příštím roce opravena i na polské straně, budou přes někdejší přechod smět poprvé legálně auta. Dosud vždycky odtud zmizela zákazová značka a lidé tudy jezdili do výletního střediska Karlów načerno.

V zimě tam na výše položenou planinu Češi jezdí na běžky, v létě pořádají výšlapy na blízkou Hejšovinu či Bor se skalními městy. Pro Poláky je národní park Stolové hory s pískovci atrakcí, v sezoně tam bývá hlava na hlavě.

Opravovaná cesta z Machovské Lhoty k polským hranicím.

Opravy vyjdou na 75 milionů korun a Královéhradecký kraj na ně z evropských fondů a z tuzemského rozpočtu získal dotaci 70 procent. Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika-Polsko posvětil v březnu na severní hranici pět projektů, z nich tři v částce kolem 446 milionů korun spadají do Královéhradeckého kraje.

Ten chce zlepšit dopravní dostupnost přes Machov do Stolových hor a zkvalitnit i silnice mezi Broumovskem a kladsko–valbřišským regionem. To obnáší na české straně opravy silnic od Starostína po Hejtmánkovice a z Broumova po hranici v Božanově, kde pak bude možné projet autem do 3,5 tuny.

Další projekt se zaměřuje na lepší dopravní dostupnost Orlických a Bystřických hor, počítá s rekonstrukcí silnice z Rokytnice do Říček a Orlického Záhoří. Nové silnice by podle kraje měly přivést další turisty. Krajští úředníci zpracovali za rok 2013 ze statistik infocenter, obcí, různých provozovatelů památek, přírodních zajímavostí či muzeí údaje o turistické návštěvnosti, případně vypočítali kvantifikovaný odhad návštěvnosti.

Na Broumovsko v roce 2013 přijelo 778 tisíc turistů, úřad odhadl, že při lepší dostupnosti by jich mohlo přibýt víc než 80 tisíc. Orlické hory roku 2013 navštívilo 1,7 milionu turistů, nově by jich mohlo zavítat o sto tisíc víc.