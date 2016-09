Nová Paka chce autobusový terminál, o umístění rozhodnou lidé v anketě

„Stávající terminál je nedostatečný, zastaralý. Chceme, aby lidé cestovali veřejnou dopravou rádi a aby měli zázemí odpovídající 21. století,“ říká starosta Nové Paky Josef Cogan (STAN).

Desetitisícová Nová Paka je významným regionálním dopravním uzlem na cestě do Krkonoš. Autobusové nádraží je staré čtvrt století a nestačí. Denně odbaví na 120 autobusů a lidé čekají za každého počasí na lavičkách pod zastaralými přístřešky. Chybějí toalety, krytá čekárna a parkovací místa.

„Autobusové nádraží neslouží jen místním, ale i lidem z okolních obcí. Když někdo přijede autem a dál pokračuje autobusem, má problém. Parkující auta působí dopravní potíže,“ říká Josef Cogan.

Radnice oslovila více než deset architektonických ateliérů a získala návrhy řešení. Jako smysluplné se ukázaly dvě varianty. První počítá s místem stávajícího nádraží a druhá s parkovištěm pod náměstím mezi ulicemi Stanislava Suchardy a Kotíkovou na konci Úzké ulice blíže k železniční zastávce Nová Paka - město. Architekti měli za úkol navrhnout i řešení druhé lokality. Většina byla pro přestěhování terminálu.

Do finále se dostaly dva návrhy, každý pro jednu lokalitu. „Oba jsou hodnotné, mají svoji kvalitu, jsou proveditelné. Budu rád, když jeden z nich dopadne. Nebudu ale říkat, jaký preferuji, abych někoho neovlivnil. Opravdu se rozhodneme podle ankety, která bude mít velkou vypovídací hodnotu. Pro většinu členů zastupitelstva bude mít sílu referenda,“ říká Cogan.

Podle něj anketou zapojení veřejnosti do přípravy výstavby terminálu zdaleka nekončí. „Bude určitě ještě veřejné projednání. Myslím si, že je špatně, když jsou lidé k věcem veřejným apatičtí,“ říká Cogan.

Vzniknout má i parkovací dům

Součástí každého z návrhů je projekt parkoviště pro auta cestujících. Město by chtělo 60 až 70 parkovacích míst. Zatímco parkování v místě nádraží jsou navržena po obvodu nového terminálu, na parkovišti pod náměstím by měl v proluce mezi domy stát parkovací dům zasazený do svahu. Ze stávajícího autobusového nádraží, které by už nebylo potřeba, by vytvořili park s umělým meandrem s vodou.

„Chtěli jsme získat koncept pro území, abychom s tím mohli v budoucnu pracovat. Neznamená to však, že by současně s novým terminálem vznikly i navrhované projekty v druhé lokalitě,“ vysvětluje Cogan.

O terminálu na webu města se vedou vášnivé diskuse.

„Nechápu ty, kdo se chytili tématu přesunu a financování autobusáku a schvalují ho. To nikdo z vás nevidí, že v Pace máme jiné problémy? Stále tu jsou ulice se žulovými kostkami, prohlubněmi, rozpadajícími se obrubníky, zarůstajícími okraji těchto ulic, protože o úklidu tyto ulice ví možná tak z hluku úklidového vozu z vedlejší čtvrti, kde tedy už je asi asfalt,“ rozčiluje se anonymní pisatel.

Jiný účastník diskuse naopak záměr vítá. „Udělat v Pace nový nebo opravit starý autobusák za peníze z EU mi přijde výborný nápad. Stávající odpovídá době před čtvrt stoletím. Pokud chce město udělat pro nás cestující pořádné zázemí a zlepšit možnost parkování a získat na to dotace, tak jim moc fandím,“ stojí v diskusi.

Město chce do konce roku vybrat zhotovitele dokumentace a do dvou let připravit projekt, aby mohlo zažádat o dotaci a začít s výstavbou. Nový terminál by měl podle odhadů stát více než 60 milionů korun, většinu nákladů by měly pokrýt peníze z evropských fondů.