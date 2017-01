Lesy ČR postaví největší českou dřevostavbu, půdorys připomíná strom

Státní podnik nebude muset ani měnit adresu, nové sídlo má stát v sousedství nynějšího ředitelství na kraji Hradce Králové. Po demolici současných budov na něj naváže park. Odhad nákladů na výstavbu sídla, parkoviště a veřejného parku podle společnosti činí 470 milionů korun bez DPH.

Architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof se prosadili s návrhem nazvaným Lesy v lese. Sídlo má v něm pět ramen, která navazují na reprezentativní foyer se vstupem. Každé rameno představuje jednu správní jednotku podniku. Střechy dvoupodlažních objektů budou porostlé zelení, v jejich okolí bude les.

„Klid. Fenomén lesa jako pracovního prostředí. Maximální propojení pracovního místa s lesem. Vytvoření transparentního, intimního a zároveň reprezentativního prostředí. To vše nás vedlo k myšlence centrálního prostoru, z něhož budova vrůstá do lesa a les do budovy,“ popsali koncept autoři.

Chybík srovnává získání zakázky s úspěchem ateliéru s českým pavilonem na světové výstavě Expo 2015 v italském Miláně, kde návrh jeho ateliéru získal bronzovou medaili za architekturu.

Na druhé místo v soutěži o sídlo Lesů ČR zařadila porota vedená Dorte Mandrup-Poulsenovou z Dánska návrh pražského Atelier bod architekti. Třetí místo získala pražská společnost DAM architekti.

Návrhy představí na výstavě

Vítězný návrh získá odměnu 1,55 milionu korun, druhý 930 tisíc a třetí 620 tisíc korun. Vítěz soutěže by podle podmínek tendru měl od Lesů ČR získat zakázku na zpracování všech stupňů projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru. Předpokládanou hodnotu celé soutěže Lesy ČR vyčíslily na 39,7 milionu korun bez daně.

Veřejnost si bude moci oceněné návrhy prohlédnout na výstavách v hradecké Studijní a vědecké knihovně a v Knihovně města Hradec Králové. Podrobnosti o soutěži firma teprve představí.

Nové sídlo by mělo být ukázkou využití dřeva ve stavebnictví i obnovitelných zdrojů energie. Podle lesníků obdobný administrativní objekt ze dřeva asi pro dvě stě pracovníků dosud v Česku nestojí. Dřevostavba má nahradit nevyhovující budovu z panelů ze 70. let minulého století. Ten je podle Lesů ČR staticky nestabilní, není zateplený, nemá vzduchotechniku a většina kanceláří již dnešním standardům nevyhovuje.

Lesy ČR v Hradci Králové sídlí od svého vzniku 1. ledna 1992. Podniku patří polovina lesů v zemi a ročně vykazuje zisk v miliardách korun.