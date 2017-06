Jiráskův Hronov přijde s novinkami, aby zažehnal stěhování přehlídky

Novinky jsou vyústěním snah o zažehnání sporů mezi komunitou amatérských tvůrců a pražskými i místními pořadateli, které doutnaly několik let a mohly skončit až radikálním řezem - stěhováním Jiráskova Hronova pryč z města.

Právě takové úvahy se objevily na podzim roku 2015 (psali jsme o nich zde) a pražští pořadatelé je tehdy svalovali na mediální nedorozumění. To je však teď zažehnané.

Festivalový výbor v březnu schválil střednědobou koncepci rozvoje Jiráskova Hronova na příštích pět až deset let, kterou předložilo město, pod podmínkou, že vznikne harmonogram rozvoje přehlídky i jejího financování. Nyní je schválený harmonogram pro letošní a příští ročník festivalu, posvětit ho musí ještě zastupitelé. Vedle zázemí festivalu se od letošního ročníku, který je naplánován od 4. do 12. srpna, mění i rozsah hlavního programu.

„Hlavním důvodem bylo zvýšení počtu divadelních inscenací prezentovaných v rámci Jiráskova Hronova ze současných 24 na 32, což samozřejmě rozšíří kapacitu festivalu a uspokojí i více zájemců. Vrátila se možnost souborů přihlásit se do volného programu na vlastní náklady. Spolu s programem pro dětské diváky tak Jiráskův Hronov nabídne kolem 50 inscenací,“ vysvětluje programová ředitelka přehlídky Simona Bezoušková z organizace Nipos.

Dalším důvodem časté kritiky podle ní bylo, že hlavní divadelní program a hudební doprovodný program pro místní publikum v parku Aloise Jiráska byly hodně nesourodé.

„Hudební část zůstane zachována, ale její proporce se zmenší. Některá představení se z klasických divadelních prostor přesunou do parku a na další venkovní scény. Bude tak přístupnější většímu počtu diváků a může oslovit všechny návštěvnické skupiny festivalu včetně obyvatel města a okolí,“ pokračuje Simona Bezoušková.



Město, které se stará o zázemí přehlídky, už posílilo kulturní a informační středisko (KIS) s dosavadními sedmi zaměstnanci o jednu další pracovnici, jež se bude věnovat výhradně festivalu. Zastupitelé schválili rozpočtovou změnu ve výši 400 tisíc korun, z nichž se zaplatí nová síla i 160 tisíc na software pro on-line objednávání vstupenek. KIS už má také nový web, zajistí navigační systém pro návštěvníky, stravování účastníků a zčásti i ubytování.

Kritikové tvrdili, že Hronov by měl postavit nové kapacity, ale to zastupitelé odmítli. Pořadatelé nabídnou souborům a návštěvníkům jako standard pokoje na internátu ve Velkém Poříčí, případně v Náchodě i s dopravou a také spaní na zimním stadionu a ve stanovém městečku.

„Letošní novinkou bude stanové městečko ve staré části parku. Cílíme na mladé lidi. Zajistíme sociální zařízení, žlab na mytí a buňku, kam bude možné dát pod zámek cennosti. Máme zajištěnu ochranu na 24 hodin denně,“ říká starostka Hronova Hana Nedvědová.

Město do doprovodného programu přispěje workshopy pro děti. V parku bude šapitó, vedle čtyř scén budou k dispozici i dva prostory v kostelích. Rozpočet festivalu je 3,25 milionu korun.

„Podle našeho názoru je důležité, kde spíte, kde hrajete a jestli se máte kde najíst. To, co dělá Hronov Hronovem, je to, že se festival odehrává kolem náměstí, na jednom fleku. Byť nemáme vše, co by festival potřeboval, například více komornějších scén, to, co lidé mají nejradši, což vyšlo i z analýz, je, že se tu potkávají ve Stovce, na náměstí, před divadlem, v hospodě, ve vinárně Triton. Je to komunita, kde se po dvou třech dnech už lidé znají a debatují o představeních. To by se ve větším městě nikdy nevytvořilo,“ myslí si starostka.