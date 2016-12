Kvůli chybějícímu pozemku se protahuje stavba nového mostu přes Orlici

Nýtovaný most plukovníka Šrámka v hradecké části Svinary mělo už letos nahradit nové moderní a hlavně bezpečné přemostění Orlice. Kvůli problémům s pozemky pod novou stavbou se však strhnutí historického objektu odkládá.

Čím déle bude muset svinarský železňák sloužit, tím víc hrozí, že statik na něj zakáže vjíždět spojům MHD.

„Prozatím to ztroskotalo na vlastnických vztazích, nechci však medializovat konkrétní řešení. Bez toho jednoho potřebného pozemku však není možné most strhnout a nahradit, protože opěradlo nového je na hranici s daným pozemkem a tím pádem se tam nedostaneme,“ popisuje ředitel krajské Správy a údržby silnic (SÚS) Jiří Brandejs.

SÚS pozemek potřebuje i pro uložení sítí, které jsou zavěšené v lávce. „Ale to bychom třeba za tři až pět milionů mohli udělat jinak, nechali jsme si to spočítat. Teď však hledáme cestu, jak se na ten pozemek dostat. Jednám s majiteli osobně,“ dodává Brandejs.

Most plukovníka Šrámka se nad Orlicí klene už od roku 1907, v posledních letech se však dostal do havarijního stavu. I proto je na něm upravený provoz tak, aby po něm mohlo přejíždět vozidlo pouze v jednom směru. Nákladní automobily už na něj mají vjezd zakázán, autobusy městské hromadné dopravy zatím mohou. To se však může nečekaně změnit, pokud se bude stavba nového mostu odkládat.

„Osobním autům most ještě nějakou dobu sloužit může, ale nedokážu říct, jak dlouho ještě přenese autobus. Neříkám, že to nastane, ale je možné, že jednoho dne budeme muset zakázat na most vjezd i autobusům MHD,“ připouští Brandejs.

Autobusy by se otáčely před mostem

Hradecký dopravní podnik s tím zatím nepočítá, avšak variantu pro případ uzavření mostu má.

„Nyní nemáme informaci, že by se stav mostu zhoršoval a že by hrozilo vyloučení provozu autobusů MHD. V případě, že však k uzávěru dojde a nebude stát most nový, bude se muset linka číslo 17 otáčet ve Svinarech a pojede přes Malšovu Lhotu zpět na Terminál hromadné dopravy a linka číslo 11 se bude muset otáčet na točně Parlament nebo na vhodném místě co nejblíže k uzavřenému mostu a na terminál pojede zpět přes Slezské Předměstí,“ popsal varianty dopravně-technický náměstek dopravního podniku Vladimír Pejřil.

Správa a údržba silnic se tomu však snaží předejít a byť ještě nemá potřebný pozemek zajištěn, podala si už žádost o územní rozhodnutí.

„Pak bude následovat dokumentace pro stavební povolení a samotné stavební povolení. Vše určitě potrvá déle než rok. Bohužel, jednotlivá povolení trvají na úřadech v Hradci Králové poměrně dlouho,“ posteskl si Brandejs.

Most by měl vyrůst v takové podobě, jakou si SÚS, kraj a město odsouhlasily v loňském roce.

„Podle návrhu by měl mít šířku vozovky sedm metrů a jednostranný chodník široký dva a půl metru,“ uvedla mluvčí kraje Martina Götzová. Most by měl být zároveň bez středního pilíře. „To bude pro most bezpečnější v případě zvýšených průtoků,“ dodal Brandejs. Celá stavba by měla vyjít na 35 milionů korun.

Proti jeho výstavbě se v loňském roce zvedla nevole mezi místními lidmi. Ti chtěli na jedné straně zachovat historickou nýtovanou lávku, na druhé straně se báli, že nový širší most do jejich klidné čtvrti přiláká tranzitní dopravu. Na ministerstvu kultury tak skončil návrh na prohlášení mostu historickou památkou (psali jsme o něm zde), s čímž však navrhovatel neuspěl.

Most má sloužit jinde jako lávka

Skupina hradeckých opozičních zatupitelů podporovaných architekty loni přišla s nápadem přestěhovat nýtovaný most na jiné místo ve městě jako lávku pro pěší a cyklisty (více čtěte tady). Pro SÚS by to neměl být problém.

„Pokud by o něj někdo měl zájem, musel by o tom sice rozhodnout kraj, ale osobně si myslím, že by určitě bylo možné ho darovat. Kraj by stejně musel platit likvidaci, protože konstrukce by šla do šrotu,“ podotýká Brandejs.

Nápad se tehdy líbil i představitelům města. „Prověřovali jsme proto dotační možnosti, pokud by byl most napojen na oficiální cyklotrasu, byla by dotace reálná,“ připustil loni náměstek primátora pro rozvoj města Jindřich Vedlich (TOP 09). Kvůli odsunu bourání mostu a stavby nového, je však nápad zatím u ledu.