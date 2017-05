Chci rozvíjet renomé dětské léčebny Vesny, říká nový šéf Janských Lázní

Rampouch do krkonošského zařízení přišel ze soukromých lázní Bohdaneč a Teplice nad Bečvou, kde působil tři roky ve vrcholových manažerských pozicích.

„Je pro mě výzvou poznat, jak to funguje ve státním podniku a pokusit se do Janských Lázní přenést své know how ze soukromé sféry,“ říká třiačtyřicetiletý manažer, který ve výběrovém řízení uspěl mezi jedenácti uchazeči.

Rampouch je už čtvrtým ředitelem krkonošských lázní za poslední čtyři roky. Nahradil Rudolfa Bublu, kterého loni v listopadu bez udání důvodu v poslední den svého mandátu odvolal bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (psali jsme zde). Do jara lázně vedla ekonomická ředitelka Hana Turečková.



Jiří Rampouch (43) Pochází z Poděbrad, je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1999 až 2014 pracoval jako finanční ředitel a prokurista ve společnosti Lekkerland Česká republika, v roce 2014 se stal finančním ředitelem Léčebných Lázní Bohdaneč a Teplice nad Bečvou, od roku 2016 se posunul na pozici výkonného ředitele. Do Janských Lázní nastoupil začátkem dubna, kdy nahradil odvolaného ředitele Rudolfa Bublu.



Dosud jste pracoval v soukromých lázních. Je odlišné řídit lázně státní?

Každé lázně mají nějaké specifikum. V principu si ale myslím, že to je jedno. Vždy si na sebe musí vydělat. Je pro mě výzvou poznat, jak to funguje ve státním podniku a pokusit se do Janských Lázní přenést své know how ze soukromé sféry. Naším hlavním cílem jakožto státního podniku je, abychom tu měli lázně na úrovni, kterými se bude moci stát pochlubit. Lázně musí nabízet kvalitní péči, služby a rozumný standard bydlení.

Předchozí ředitel vyvedl lázně z krize, dostal je do černých čísel, přesto byl za podivných okolností odvolán. Jaký na to máte názor?

Můj předchůdce byl úspěšný, protože firmu v roce 2015 dovedl ze záporných čísel do kladných. Nemyslím si, že by to bylo zefektivněním, ale strukturálními změnami, které prodělaly všechny české lázně. V roce 2013 byly seškrtány délky pobytů, zanikl regulační poplatek a obložnost všech lázní klesla na polovinu. V roce 2015 došlo k osvěžení, délka pobytů předepisovaných pojišťovnami se prodloužila ze třech na čtyři týdny. Lázně se automaticky zaplnily a to přispělo ke kladnému hospodářskému výsledku. Za předchozího vedení došlo třikrát po sobě ke zvýšení platů pod tlakem toho, že se ve zdravotnictví zvyšují mzdy. Nicméně lázeňství je placené trochu jinak. Kvůli tomu loňský rok skončí s lehkým záporným výsledkem. Zaměstnancům ty peníze přeji, rozdalo se však více, než byly lázně schopné vydělat. Ještě to nemáme přesně spočítané, ale odhadujeme, že za loňský rok podnik bude mít ztrátu kolem tří milionů korun.

Ovlivní to nějak plánované investice?

Ztráta není nijak dramatická, ale na investice si musíme vydělat. Pokud budeme v plusu, budeme na ně mít víc. Janské Lázně byly 15 let zařazeny do privatizačního projektu, měly investiční stop a řešily pouze nezbytné opravy. Přesto je řada objektů v docela dobrém stavu. Totálně podinvestovaný však je bytový fond pro zaměstnance, který tvoří asi 180 bytů. Lázně také vlastní sedm kilometrů rozvodů parovodů z 60. let, i tady bude nutná investice.

Není řešením prodej části majetku?

Pokud nebudeme mít byty, velmi těžko bychom sem dostali nové zaměstnance. Veškeré pokusy zprivatizovat byty prostřednictvím společenství vlastníků by stejně skončily jejich finálním prodejem lidem, kteří jezdí do Janských Lázní jen na víkendy. A to by nám v podpoře zaměstnanosti rozhodně nepomohlo.

Delší dobu se také mluví o rekonstrukci dětské léčebny Vesny.

Mým cílem je rozvíjet renomé Vesny, která má historicky skvělé jméno. Budova je postavena na začátku 80. let, zvenku vypadá dobře, je poměrně zachovalá, ale potřebuje řešit interiéry. Dříve sem jezdily hlavně samostatně děti bez rodičů, pokoje mají sociální zázemí na chodbách, uzavřený prostor hlídaly sestry. V současnosti k nám jezdí především matky s dětmi a standard už neodpovídá dnešním nárokům. Proto připravujeme rekonstrukci dvou pater, která by měla začít na přelomu roku nebo příští rok. V další fázi bude nutné investovat do snížení energetické náročnosti budovy, předělat vzduchotechniku či vyměnit okna.

Janské Lázně Léčí ortopedická, nervová, nervosvalová, respirační, metabolická a onkologická onemocnění. Výborných výsledků dosahují v léčbě dětské mozkové obrny. Unikátním pracovištěm je dětská léčebna Vesna, kde se léčí děti do 18 let. Ve státním podniku pracuje na 400 zaměstnanců, lázně disponují téměř 800 lůžky. Po změně indikačního seznamu a zkrácení pobytů se v roce 2013 dostaly do existenčních problémů, hrozilo uzavření Vesny. Po mnoha letech skončil ředitel Roman Koudele. Do černých čísel se podnik vrátil v roce 2015, kdy vykázal zisk přes pět milionů korun. První velkou investicí od krize byla loňská oprava lázeňského hotelu Terra za 29 milionů korun. Centrum Janských Lázní Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních.

Co bude kromě investic vaším hlavním úkolem?

Dlouhodobě se tady s personálem nepracovalo ideálně. Jsou tu srdcaři, kteří v lázních pracují dlouho, ale také zaměstnanci, tak jako všude, kteří se trochu vezou. Připadá mi, že je to tu nastavené hodně rovnostářsky, což samozřejmě vzbuzuje nelibost těch pracovitých. První, co jsem udělal, bylo, že jsem zaměstnal schopnou personální manažerku, která dovede tyto věci narovnat. Personální politika není dobře nastavena. Zaměstnanci nejsou pravidelně hodnoceni, nikdy se nedělal průzkum jejich spokojenosti, nekonaly se rozšířené porady s vedením. Potřebujeme získat zpětnou vazbu. Podařilo se nám pro následující dva roky získat více než milionovou dotaci na školení personálu pro zlepšení měkkých dovedností. V minulosti odcházeli lidé, protože nebyli spokojení s vedoucím nebo se situací na pracovišti, nikoli jen kvůli penězům. A to musíme změnit.

Janské Lázně se v posledních letech snaží oslovit samoplátce wellness pobyty. Budete klást ještě větší důraz na tuto oblast?

Pojišťovny posílají do lázní dostatek klientů, takže jsme schopní z toho žít, ale je čas rozvíjet i komerční sféru. Objevují se zajímavé možnosti, například řada větších firem s odborovými organizacemi nabízí svým zaměstnancům týdenní nebo dvoutýdenní rekondiční pobyty. Tato klientela bude narůstat a je třeba se na ni zaměřit. Rekondiční pobyty už nyní nabízíme, ale nabídka ještě není dostatečně široká. Bude to běh na dlouhou trať.

Využívají dnes Janské Lázně svůj potenciál naplno?

Myslím si, že ne. Většina lidí v České republice vůbec netuší, že v Janských Lázních je tak unikátní pracoviště, jako je dětská léčebna Vesna. Chtěl bych rozvíjet její dobré jméno, které dnes není úplně doceněné. Dnes jsme na 85 procentech obsazenosti, ale může to být ještě lepší. Díky své poloze mají Janské Lázně potenciál být plné celý rok. Máme tu objekty pro rekreační pobyty, například nedávno zrekonstruovaný dům Terra. Možností je v zimě zájemcům o rekreační pobyty nabídnout i část lázeňských domů, které nejsou obsazeny, byť třeba za cenu nižšího standardu.

V některých českých lázních tvoří významnou klientelu cizinci. Může to být cesta i pro Janské Lázně?

Do dětské léčebny dlouhodobě jezdí arabské a ruské rodiny. Problém je se standardem ubytování. Arabští klienti bydlí v okolních penzionech a do lázní se docházejí pouze léčit. Plánovaná rekonstrukce Vesny standard ubytování zlepší. Jsem ale přesvědčen, že základem Janských Lázní nadále zůstane česká klientela.