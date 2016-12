Soud neuvěřil novému svědkovi, za loupež na skládce potvrdil sedm let

Nový svědek měl Petru Procházkovi pomoci prokázat, že se na místě loupeže ocitl jen náhodou a spolupachatelem již dříve odsouzeného Františka Navrátila je dosud neznámý muž. Jenže Navrátil, odsouzený v červnu na pět let (více zde), už dříve Procházkovu spoluvinu potvrdil a soud tak neuvěřil nově objevenému svědkovi, se kterým se Procházka seznámil ve vazbě.

Muž soudu řekl, že oba obžalované krátce po zločinu náhodou zahlédl i se třetí osobou, když čekal na autobusové zastávce. Popsal také auto pachatelů - superb s rozbitými okny.

„Vystoupili z něho dva muži okolo čtyřicítky a začali něco vyhazovat. Jeden byl zakrvácený. Procházka přijel v jiném autě. Pohádali se. Dělalo to na mě dojem dopravní nehody, kdy se účastníci chtěli poprat,“ líčil soudu Císař, který tak potvrdil Procházkovu verzi příběhu (podrobnosti najdete tady).

Zatímco Navrátil se v minulosti k činu přiznal a dostal proto nižší trest, zapírajícího Procházku poslal soud již v červnu na sedm let do vězení. Ten se však odvolal a vrchní soud případ vrátil k došetření. Nyní padl stejný verdikt - sedm let. I tentokrát Procházka vinu odmítl a na místě se odvolal. Verdikt je proto nepravomocný.

Obžaloba tvrdí, že Procházka s Navrátilem si vyhlédli inzerát, ve kterém muž sháněl sportovní Nissan GT-R, a nabídli mu ho za 1,2 milionu korun. Se zájemcem a jeho známým se sešli 19. prosince 2015 na parkovišti u administrativní budovy v areálu skládky v obci České Libchavy na Orlickoústecku. Na sobě měli kukly, zaútočili pistolemi, dvojici svázali a okradli o připravené peníze.

Podle Navrátila však kupující přinesl méně než 1,2 milionu: „V autě měl zálohu 450 tisíc, peníze jsme si rozdělili,“ uvedl Navrátil (více z jeho výpovědi čtěte zde).

Útočníkům hrozilo až 12 let vězení. Soud také rozhodl, že mají poškozenému zaplatit částku 1,2 milionu korun. S dalšími nároky ho odkázal na občanskoprávní řízení.