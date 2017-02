O koupi fotbalového Hradce má zájem Ivo Ulich, Italové jsou asi ze hry

Letos v létě to bude už 12 let, kdy na hradeckém zastupitelstvu vystoupil Michal Vejsada a přednesl žádost německého podnikatele, který chtěl koupit 90 procent akcií fotbalového klubu. Až do loňska žádná další konkrétní nabídka na majetkový vstup do ryze městského klubu nepřišla.

Když už to vypadalo, že jednání s italským byznysmenem Alessandrem Barillim jsou na dobré cestě, ukázalo se, že představy města se oproti vizi někdejšího šéfa klubu AC Reggiana 1919 značně liší a že z obchodu nejspíš sejde. Objevili se však jiní dva zájemci. Přestože Italové se svou nabídkou údajně ještě zůstávají ve hře (psali jsme o ní zde), radnice už favority vidí jinde.

Kdo je kdo Ivo Ulich

Dvaačtyřicetiletý Ivo Ulich ukončil fotbalovou kariéru v roce 2008, kdy jeho Dynamo Drážďany spadlo do třetí ligy. Již deset let předtím však s bratrem Romanem založili společnost M&T, která se zabývá výrobou designového dveřního a okenního kování. Nyní je majitelem firmy, stará se o finance, marketing a zahraniční obchod. V předchozích letech se Ulich zajímal rovněž o vstup do Slavie Praha, kde úspěšně hrál pět let. Koncedo

Společnost Koncedo se prezentuje jako poradenská agentura poskytující služby při získávání financí z českých i evropských fondů. Alessandro Barilli

Zástupce utajovaných italských investorů, finančník a bývalý šéf italského druholigového klubu AC Reggiana 1919.

Podle informací MF DNES se o akcie klubu zajímá bývalý fotbalový reprezentant a spolumajitel rodinné firmy M&T z Dobrušky Ivo Ulich. Zájem však projevila rovněž hradecká společnost Koncedo, vystupující ve sdružení se společností Hala Kněžmost z Rudné u Prahy.

„Rozhodoval bych se mezi těmito dvěma nabídkami. Obě jsou velmi solidní,“ říká náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Ulich sice svůj zájem o vstup do klubu nepotvrdil, ale pro Sport uvedl, že „určitým lidem, kteří chtějí slyšet jeho názor, je k dispozici“.

Rovněž zdroj redakce, který si nepřeje být jmenován, ale dění v klubu dobře zná, potvrzuje, že někdejší záložník bundesligové Borussie Mönchengladbach sonduje podmínky. „Přímo v klubu už byl několikrát, určitě to není nějaké unáhlené a nepromyšlené rozhodnutí,“ říká.

Ve stejném duchu hovoří rovněž jednatel společnosti Koncedo Pavel Smetana. „O vstup do klubu se skutečně zajímáme, trvá to už také pár měsíců,“ uvádí bez bližších podrobností, avšak aspoň potvrzuje partnerství se společností Hala Kněžmost.

Zástupce všech tří potenciálních akcionářů si město pozvalo na zasedání městské rady 7. března, jasno by chtělo mít už do května, tedy na začátku přípravy na novou sezonu.

„Počítáme s tím, že všichni tři přijdou představit své nabídky. Rozhodne rada města coby valná hromada, ale vše samozřejmě musí projednat i zastupitelstvo,“ pokračuje Vedlich.

Hradec se netají přáním nejdříve asi za čtyři miliony korun prodat dvacetiprocentní balík akcií, pak alespoň rok v roli majoritního vlastníka pozorovat a kontrolovat dění v klubu a až poté se zbavit většinového podílu. Jednání s Italy se zadrhla na jejich přání získat nadpoloviční většinu hned a navíc jejich finanční garance pro další roky byly nižší, než si město představovalo.

Cena za akcie možná poroste

„Dali jsme Italům najevo, že jejich návrh neodpovídá našim požadavkům, jiný však již nepřišel,“ upozorňuje předseda představenstva FC Hradec Králové Jan Michálek.

„I když představenstvo se shodlo na tom, že jejich nabídka neodpovídá našim představám, doufáme, že také oni se přijdou představit,“ doplňuje Vedlich.

Nabídky Ulicha i sdružení Koncedo - Hala Kněžmost jsou podle města podobné. Obě počítají s postupným získáním 60 procent akcií a s dalšími klubovými výdaji. Radnice však vychází z 12 let staré sumy 17 milionů, za kterou v roce 2005 koupila licenci od Čechoameričana Jana Vody. Kdyby zájem o kapitálový vstup neochladl, byl by potřeba úplně nový posudek.

Zdůrazňuje to hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK): „Určitě, protože ta cena byla stanovena před mnoha lety. Pokud bychom chtěli prodávat podíl v akciové společnosti, nepochybně budeme potřebovat nové ocenění.“