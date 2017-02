Zájem o chystaný skiareál mají Číňané, potvrdil starosta Orlického Záhoří

O plánovaný skiareál v zapadlém Orlickém Záhoří u polských hranic na Rychnovsku mají zájem Číňané. V Královéhradeckém kraji by to mohl být další velký projekt financovaný Čínou. Rozpočet na resort, který by mohl sloužit lyžařům už za dva roky, je téměř 200 milionů korun.