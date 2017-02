Obchvat Náchoda je blíž, má územní rozhodnutí. Teď začnou výkupy parcel

„Je to skvělá zpráva, pro Náchod je to, troufám si říci, historický moment. Po dvaceti letech usilování o tuto klíčovou dopravní stavbu nyní konečně můžeme začít s opravdovou přípravou stavby. Společně s místopředsedou vlády a náchodským zastupitelem Pavlem Bělobrádkem teď můžeme začít zvonit na zvonky a jednat s vlastníky dotčených pozemků a staveb v trase obchvatu, tak jak jsme již před časem avizovali,“ uvedl starosta Náchoda Jan Birke.



Poslal už podle svých slov zprávu i premiéru Bohuslavu Sobotkovi, který dřív přislíbil podporu stavbě, a ten potvrdil, že Náchodu pomůže se zajištěním peněz na výkupy pozemků a přípravu.

Lidé v odvoláních namítali, že jejich domy ztratí v blízkosti obchvatu na ceně, že se zhorší ráz krajiny a přibude hluk. Častou námitku, že Náchodu se uleví po dostavbě dálnice D11 do Královce, úřad odmítl, že nemá oprávnění posuzovat efektivitu dopravních staveb (více o obchvatu čtěte zde).

Někteří lidé kvůli obchvatu nyní jásají, jiní se obávají, že výkupy pozemků budou složité.

„Když vzpomenu na dálnici u Hradce Králové a obchvat České Skalice, jak to dlouho trvalo, tak si myslím, že se toho mnoho dnešních lidí 40+ nedočká! Kdyby se dostavěla včas dálnice D11 do Polska a dal se zákaz vjezdu kamionům přes Náchod, tak by zřejmě nebyl ani obchvat za mnoha milionů potřeba,“ mínil Milan Osoba v debatě na facebookovém profilu starosty. Sám tipuje, že stavba vznikne za patnáct až dvacet let.

Obchvat dlouhý přes šest kilometrů povede severně od města z Vysokova přes Kramolnu do Bělovsi. Má mít 17 mostů a dva tunely, vyjde na 2,6 miliardy korun bez daně.