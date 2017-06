Policie viní cizince, že zbil a obral spolubydlícího na ubytovně v Solnici

Podle obvinění se událost stala v noci z pondělí na úterý, mezi půl desátou večer a osmou ranní. Pětadvacetiletý cizinec napadl 52letého spolubydlícího, také cizího státního občanství. Na ubytovnách v Solnici pobývají zejména zahraniční zaměstnanci z průmyslové zóně v Kvasinách.

„Po poškozeném, který v té době odpočíval na pokoji, nejprve požadoval vydání finanční hotovosti ve výši 5 tisíc korun nebo platební kartu s PIN kódem účtu, což zdůrazňoval sevřenou pěstí. Protože jeho požadavku nevyhověl, napadl ho opakovanými údery pěstí do obličeje. Mezitím, co se zraněnému podařilo utéct do koupelny, mu měl útočník odcizit mobilní telefon Samsung, finanční hotovost ve výši 500 korun a platební kartu,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Starší z mužů skončil v nemocnici, kde musel zůstat. Podle vyhodnocených stop na místě činu a dalších informací zadrželi rychnovští policisté podezřelého cizince záhy v Solnici a převezli jej na služebnu.

„K uvedenému případu později opakovaně uvedl, že se ničeho takového nedopustil. Vrchní komisař podal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ dodala mluvčí.

Policejní komisař obvinil v těchto dnech muže ze zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí mu 5 až 12 let vězení.