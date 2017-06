Policie při razii u pytláků našla 69 zbraní i výbušniny, sedm obviněných

11:21 , aktualizováno 11:21

Na 150 policistů se zapojilo do zásahu proti organizované skupině pytláků a obchodníků s nelegálními zbraněmi. Kriminalisté u nich našli desítky střelných zbraní, laserové zaměřovače, tlumiče, noční vidění i výbušniny. Sedmi obviněným hrozí od jednoho do osmi let vězení.