Kartářka vylákala statisíce na tajemný rituál, u soudu dostala tři roky

„Poškození se chovali naivně, ale to nic nemění na tom, že došlo ke spáchání podvodu. Obžalovaná je majetkovou recidivistkou a navíc se toho dopustila, když byla v podmínce za obdobnou trestnou činnost. Proto jsme se rozhodli na ni působit důraznějším trestem,“ uvedl předseda senátu okresního soudu David Arochi Vergara Schmuck.



Obžaloba kartářku viní, že od ledna do května 2016 vylákala od dvaadevadesátiletého muže v několika splátkách téměř 733 tisíc korun a jeden pár zlatých náušnic v hodnotě 4,5 tisíce korun a od osmačtyřicetileté ženy téměř 33 tisíce korun. Když nic nevyhráli, chtěli peníze zpět. Obžalovaná jim ale tvrdila, že peníze shořely a náušnice ztratila.

„Byla přesvědčivá. Při výkladu karet mi říkala pravdu, kterou se nemohla nikde jinde dozvědět. Neznaly jsme se, nikdy před tím jsme se neviděly. Věřila jsem jí,“ odpověděla obelstěná žena na otázku, proč obžalované svěřila peníze.

S Matoušovou se seznámila v jednom hradeckém supermarketu, kde pracovala. „Někdy v listopadu nebo prosinci 2015 přišla za mnou a řekla, že je kartářka a nabídla mi výklad karet,“ uvedla žena, která se v prodejně seznámila i s druhým podvedeným mužem.

Nejprve chodila ke kartářce sama a když jí obžalovaná namluvila, že „má souzenou výhru asi 600 tisíc korun“ a k tomu potřebuje šest tisíc korun, dala se s mužem dohromady. Část peněz za ní kartářce zaplatil.

„Aby přitáhla výherní čísla, potřebovala šest tisíc do karet. Řekla jsem jí, že nemám, že žiju od výplaty k výplatě,“ vyprávěla poškozená žena.

Obžalovaná jí řekla, ať si půjčí. Tehdy do hry vstoupil muž, kterého už v té době kartářka znala.

„Svěřila jsem se mu, že mám šanci na obrovskou výhru. Tím to začalo, dohodli jsme se, že mi půjčí a z výhry mu pak peníze vrátím,“ uvedla poškozená.

Když dal senior kartářce své úspory, začal shánět peníze po známých a dokonce dal do zástavy housle.

Naivně jsme věřili, že s námi jedná čestně, řekl obelstěný muž

„Říkala, že peníze má od nás ve škatulce a že s nimi čaruje. Šlo o přitažení těch čísel. Sepsal jsem s kartářkou smlouvu o půjčce, že když to nevyjde, tak to vrátí, v opačném případě dostane odměnu. Dával jsem peníze nejčastěji v tisícovkách, dvoutisícovkách. Na výklad karet jsem byl u ní jednou, pak už jen kvůli sázení. Bylo to asi dvacetkrát, většinou jsme sázeli celý tiket. Vyhrál jsem asi jen dvakrát šedesát korun. Úplně mě oblbla, říkala, že je čarodějnice. Používala magii. Nedávejte mi to za vinu,“ rozčílil se u soudu dvaadevadesátiletý muž.

Podle něho Matoušová vždy čarovala s částkou, kterou zrovna přinesl. „Prokládala bankovkami karty. Neviděl jsem, že by to pálila. Když jsme žádali, aby nám ty peníze ukázala, řekla, že to jde jen o půlnoci,“ řekl muž.

„Měla spálit jen tři tisíce a popelem pak pomazat sportky, abychom vyhráli. Nebyl to ale popel z těch spálených karet, ale prý ze hřbitova. Slíbila, že když nevyhrajeme, tak peníze vrátí do poslední koruny. Přísahala na svého vnuka, který s ní žil. Naivně jsme věřili, že s námi jedná čestně. Když jsme nevyhráli, říkala, že příště. Tak to dokola trvalo asi pět měsíců. Peníze jsme předávali spolu, menší částky jsem dávala sama,“ uvedla poškozená.

Když pak po pěti měsících pochopili, že je Matoušová tahá za nos, tvrdě narazili. „Jednou si nás zavolala k sobě, že se něco stalo. U ní jsme se dozvěděli, že jí všech 800 tisíc korun shořelo. Tvrdila, že je měla na sporáku. Když jsme tam koukli, tak jsme žádné stopy po požáru neviděli,“ uvedla napálená žena.

Matoušová vinu odmítla. „Necítím se být vinna, protože jsem je o průběhu rituálu předem informovala. Věděli, do čeho jdou, včetně pálení bankovek. Dědek pořád na to, že to zkusí. Nemohu souhlasit s tím, že je to podvod. Lžou, když říkají, že to nevěděli. Oba rituál chtěli zkusit, neustále mě o to žádali, a proto jsem k tomu svolila,“ hájila se žena, která byla v minulosti za podvody několikrát odsouzena.

„Peníze jsem spalovala večer, rituál byl vždy v pátek před nedělním tahem sportky. Přiznávám, že asi 50 tisíc jsem použila pro svoji potřebu. Peníze budu vracet, jak to jen bude možné,“ dodala Matoušová.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obhájce si nechali lhůtu na odvolání.