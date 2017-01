Až do Hradce po dálnici, do korun stromů po stezce. Nejen to čeká kraj

1. Poroste stavba čínské kliniky

Čínská vicepremiérka Liu Yandong a Pavel Bělobrádek v Hradci Králové (17.6.2015).

S největší pravděpodobností hned zkraje nového roku v areálu hradecké fakultní nemocnice začne výstavba kliniky tradiční čínské medicíny. Oboru, který vzbuzuje kontroverzní reakce, se v Hradci bude věnovat kolem 30 zaměstnanců, z toho sedm čínských lékařů. Stavba má stát asi čtvrt miliardy korun a peníze poskytne šanghajská společnost CEFC (více zde).

Klinika, jež by se měla otevřít v létě 2018, má být rovněž vzdělávacím a výzkumným centrem. V Hradci již od října 2015 funguje ambulance čínské medicíny. Nabízí akupunkturu, baňkování, bylinnou terapii a mezi pacienty je o ni navzdory dlouhodobé kritice od České lékařské komory velký zájem.

2. Začne kácení na břehu Orlice?

Stoletým stromům na břehu Orlice v Hradci Králové hrozí vykácení.

Už tři roky se daří oddalovat či redukovat kácení stromů na břehu Orlice v Hradci Králové. Je však pravděpodobné, že ke kácení 39 stromů a dalším 80 pěstebním opatřením dojde právě letos, a to mimo vegetační období, jak se zavázal podnik Povodí Labe. Další fáze počítala s koncem 73 stromů a v třetí etapě, ke které podle záměrů firmy mělo dojít po roce 2018, by padlo 44 stromů (o protestech proti kácení čtěte zde).

3. Narazil Náchod na novou Idu?

Vrtná souprava hloubí v Náchodě-Bělovsi průzkumné vrty pro novou minerálku.

Ještě na jaře budou hotovy rozbory minerální vody z pramene, který nedávno ve stometrové hloubce navrtali v Bělovsi u Náchoda. Město si od objevu slibuje, že najde zdroj podobné minerálky, jako jsou Ida nebo Hedva. Jestliže město skutečně narazilo na hodnotný pramen, léčivou vodu povede asi třísetmetrovým potrubím ke zbytkům Malých lázní za Kauflandem. Tam by měl vyrůst nový prameník s kolonádou a s balneoprvky. Vyjde na 20 milionů korun a radnice ho zahrnula do návrhu rozpočtu na rok 2017 (více zde).

4. Špindl postaví novou lanovku

Multifunkční objekt skiareálu ve Svatém Petru.

Skiareál ve Špindlu před touto zimou investoval skoro 70 milionů korun, avšak má ještě nákladnější plány, které by chtěl začít realizovat již v roce 2017.

Projekt lanové dráhy z Horních Míseček na Medvědín se vloni zasekl na ekologickém posouzení vlivu EIA, avšak zdržení by mělo trvat jen několik měsíců. Středisko podle vedení počítá rovněž s propojením obou špindlerovských areálů (psali jsme o něm tady).

Kromě nové lanovky na Hromovku plánuje i dvě nové sjezdovky nebo panoramatickou přístavbu restaurace Na Pláni a některé novinky v restauraci Medvědín.

5. Šňůru festivalů zahájí Majáles

Návštěvníci Hradeckého majálesu.

Američtí rockeři Evanescence a britští pop-punkeři Moose Blood jsou mezi prvními ohlášenými kapelami příštího ročníku hradeckého festlivalu Rock for People, který ve Festivalparku začne 4. července.

Rovněž další hudební, adrenalinové či letecké přehlídky v kraji oznámily termíny konání: Hradecký majáles (21. 4.), Helicopter Show (12.-13. 5.), trutnovský Obscene Extreme (5. - 9. 7.), České hrady na Kunětické hoře (21.-22. 7.), hradecký Air Festival (28.-29. 7.), josefovský Brutal Assault (9.-12. 8.), Hip Hop Kemp (17.-19. 8.) i letecká přehlídka CIAF (2.-3. 9.).

6. Otevře se stezka korunami stromů v Krkonoších

Vizualizace stezky v korunách stromů, která má v Krkonoších začínat už v podzemí.

Pětačtyřicet metrů vysoká vyhlídková věž a 1,3 kilometru dlouhá dřevěná stezka korunami stromů se v červnu otevře v Janských Lázních. Krkonošská stezka bude stoupat až do výšky 23 metrů, asi ve dvou třetinách se bude tyčit rozhledna a shora povede obří tobogán. Unikátní má být podzemní část: stezka se asi po 400 metrech zanoří do podzemní betonové jeskyně o průměru třináct metrů, kde bude expozice podzemí s 3D modely (více zde).

Projekt bude asi třikrát dražší než podobná stezka na Lipně. Investor je prý schopen do něj vložit 170 milionů korun a předpokládá, že ročně dorazí kolem 200 tisíc lidí.

7. Cyklostezka povede zatím do Vysoké

Labská cyklostezka u Hradce Králové.

Po mnoha letech řečí, příprav a slibů konečně začne výstavba cyklostezky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. První etapa trasy, která se zatím může pochlubit pouze názvem mechu a perníku, poroste od soutoku Labe s Orlicí. Ještě letos by měl být hotový úsek do Vysoké nad Labem.

Přestože třeba mezi Opatovicemi a Dřítečí ještě nejsou vykoupeny všechny pozemky a nejasnosti panují také kolem trasování u Kunětické hory, největší optimisté tvrdí, že stezka může být hotová do roku 2020 (více zde).

Mechovoperníková asfaltka bude součástí Labské stezky dlouhé 350 kilometrů, jež je však zatím v některých úsecích sjízdná jen pro horská nebo treková kola. Úseky se zpevněným povrchem mimo silnice nyní tvoří pouze 40 procent, celkem 140 kilometrů.

8. Zazní konečně obří varhany?

Pěvkyně Soňa Červená.

Nejdříve to byly jen sny hradecké Filharmonie, poté výrobce zašantročil miliony a příspěvky do nadační sbírky byly spíš jen symbolické, ale nyní prý už projekt mistrovských varhan nelze zastavit a nástroj s 3 481 píšťalami údajně ještě letos určitě bude na světě.

Velkou zásluhu na tom má pěvecká legenda Soňa Červená, jež se při oslavě 90. narozenin zřekla všech darů a hosty v Národním divadle vyzvala, aby raději posílali peníze na dostavbu varhan (podrobnosti tady). Podle původních odhadů měly stát kolem 14 milionů korun.

9. Hory věří v nové rozhledny

Vizualizace rozhledny na Velké Deštné v Orlických horách.

Projekt Hřebenovka sice již podruhé nezískal evropskou finanční podporu (psali jsme zde), avšak jeho organizátoři jsou přesvědčeni, že letos to určitě vyjde. Jde o zhruba 95 milionů korun, za které se v česko-polském pohraničí plánuje stavba 11 nových rozhleden, infocenter, ale i mostu přes Divokou Orlici v Neratově.

Dřevěné rozhledny by měly být na Velké Deštné, v Olešnici, Vysoké Srbské či na novém Hrádku. Nejvyšší vyhlídková plošina by měla vzniknout ve výšce 68 metrů na bývalé těžební věži Slupiec u obce Nowa Ruda. Součástí projektu je také obnova značení hřebenové turistické trasy od Sněžky po Praděd.

10. Dokončí dálnici. Až do Hradce

Rozestavěná dálnice D11 u Hradce Králové z letadla (19.5.2016).

V prosinci to bylo přesně 10 let, co se stavba dálnice D11 zastavila v polích pár kilometrů před Hradcem Králové. V srpnu se ale poslední nedokončený úsek s napojením města u křižovatky Bláhovka otevře a navíc už je téměř jisté, že tím okamžikem mechanizace nezmizí (více zde).

Vzápětí se totiž začnou budovat další dva úseky D11 - 15kilometrový z Hradce do Smiřic i jeho sedmikilometrové pokračování do Jaroměře. Podle na podzim představených plánů by kompletní dálniční spojení do Polska přes Hradec Králové a Trutnov mělo být dokončeno v roce 2025.

11. Nádraží projde velkou opravou

Železniční nádraží v Hradci Králové.

V roce 2016 se Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nechala slyšet, že opraví až 80 českých nádraží. To hradecké by mělo být na řadě jako jedno z prvních už v roce 2017, protože má projektovou dokumentaci i stavební povolení.

Náklady mají být kolem 40 milionů korun, opraví se za ně prosklená střecha včetně vnějšího i vnitřního skleněného pláště, ocelové konstrukce a odčiní dřívější neodborné pokusy o rekonstrukci památkově chráněné budovy. Ještě podstatně větší modernizace se nádraží dočká v roce 2019, kdy se mimo jiné plánuje výstavba dalšího nástupiště.

12. Hotel Černigov nejspíš padne

Černigov a vizualizace Rieger Plaza.

Hotel Černigov stále zatím stojí a funguje, ale rok 2017 nejspíš bude stát na jeho „úmrtním listě“. Říjnový verdikt krajského úřadu je jasný: Bourání jedné z hradeckých dominant je povoleno (více čtěte zde). Společnost CPI Group hodlá na základech nejvyšší budovy ve městě postavit kongresovohotelový komplex Rieger Plaza.

Odpůrci sice proti demoličnímu souhlasu podali odvolání, avšak sami přiznávají, že v záchranu Černigova už příliš nevěří. Vede je k tomu i postoj ministerstva kultury, které nereagovalo na jejich výzvu, aby se hotel stal chráněnou památkou.

13. Začne demolice stadionu

Hradecký všesportovní stadion a lízátka, jak se říká osvětlovacím stožárům.

Prvních 50 milionů korun zřejmě hradecká radnice utratí za stavbu městské fotbalové arény, která začne na konci roku demolicí současné západní tribuny. Stadion za 400 milionů korun by měl být velmi podobný plzeňské Doosan Areně, jeho budování bude možné po etapách, aby se hradečtí fotbalisté nemuseli stěhovat. V listopadu město požádalo o vydání územního rozhodnutí na stadion a pokud to nezdrží odvolání, rozhodnutí o umístění stavby by úřady mohly vydat do tří měsíců.