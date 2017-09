Odstřelili firmu do nejistoty, říká náhle odvolaný šéf Janských Lázní

Lázně mají věhlas doma i ve světě Janské Lázně léčí ortopedická, nervová, nervosvalová, respirační, metabolická a onkologická onemocnění. Výborných výsledků dosahují v léčbě dětské mozkové obrny. Unikátním pracovištěm je dětská léčebna Vesna, kde se léčí děti do 18 let. Ve státním podniku pracuje na 400 zaměstnanců, lázně disponují téměř 800 lůžky. Po změně indikačního seznamu a zkrácení pobytů se v roce 2013 dostaly do existenčních problémů, hrozilo uzavření Vesny. Po mnoha letech skončil ředitel Roman Koudele. Do černých čísel se podnik vrátil v roce 2015, kdy vykázal zisk přes pět milionů korun. První velkou investicí od krize byla loňská oprava lázeňského hotelu Terra za 29 milionů korun (více zde).