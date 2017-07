Ředitelka odvolaná kvůli šikaně se chce bránit, kraj už hledá nástupce

Přestože kauza skončila podle očekávaného scénáře, odvolání ředitelky Muzea východních Čech v Hradci Králové Nadi Machkové-Prajzové přináší více otázek než odpovědí (o odvolání jsme psali zde).

Šéfka, která končí kvůli údajně šikaně a zastrašování svých podřízených, se s interpretací svého odvolání nechce smířit a prý je připravená se bránit.

I když krajskou radou pověřená náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (Východočeši) prosazovala debatu a případnou reorganizaci uvnitř muzea, další členové rady ji „přehlasovali“ a prosadili okamžité a radikální řešení - odvolání Machkové-Prajzové k pondělku.



„Já ředitelku vnímám jako velmi fundovanou osobu, ani nemůžu říct, že šikanuje své zaměstnance. Situace je tam opravdu v mezilidských vztazích vyhrocená, ale ještě jsem chtěla dát šanci dalšímu jednání. Měla jsem domluvenou schůzku i s širším vedením muzea, zda by byla možnost případné odvolání nějakým způsobem odložit. Převážilo však rozhodnutí, že je potřeba to řešit radikálním způsobem a hned,“ řekla Berdychová.



Exředitelka svůj konec považuje za vrchol nekorektního osobního tlaku hejtmana. „Odvolání nemá žádné reálné opodstatnění. Komplexní audit neshledal žádná pochybení v řízení instituce. Jedná se o vykonstruovanou kauzu, nectění presumpce neviny se znaky procesu, kdy křivá obvinění mají váhu důkazů,“ napsala v prohlášení.



Machková-Prajzová údajně dostane nabídku na jinou pozici

Když se zaměstnanci muzea v otevřeném dopise obrátili na hejtmanství, situaci začal šetřit psycholog Petr Hammerlindl, podle jehož závěrečné zprávy formy bossingu (šikana nadřízeným) připustilo 88 procent z jím vyšetřených zaměstnanců. Odborník hovořil s 41 zaměstnanci z 59.



Podle Berdychové se kraj případem začal zabývat okamžitě, avšak čáru přes rozpočet udělal únik informací, respektive výsledky studie poměrů na pracovišti.

„Nebudu se k tomu vyjadřovat, protože tam jsou příliš citlivé údaje, které odmítám ventilovat veřejně. Posudek každopádně potvrdil, co jsme věděli, tedy že situace není ideální,“ upozornila Berdychová.



Muzeum je nyní sice bez ředitele, avšak do doby jmenování nového šéfa přebírá zodpovědnost dosavadní zástupce Jaroslav Zámečník. Kraj chce nyní co nejdříve vypsat konkurs na nového ředitele a Machková-Prajzová údajně dostane nabídku na jinou pozici v muzeu.

„Já si tedy nedovedu představit, že by to přijala. Naše komunikace je opravdu hodně narušená,“ uvedl předseda odborů Muzea východních Čech Stanislav Hrbatý, který rozhodnutí kraje o odvolání přivítal: „Bezpochyby je dobré, že to dospělo k řešení. Nebylo by dobré to protahovat, vleklou situaci to vyřešilo a muzeum do jisté míry i restartovalo. Na druhou stranu kdyby se to řešilo dříve, nemuselo by to dospět do tak dramatické formy.“



Radní: Hledání nástupce nebude snadné

Berdychová kvůli kauze zrušila dovolenou a na příští týden svolala setkání se zaměstnanci muzea. Radní ji i přes její názor, že ředitelku nebylo třeba okamžitě odvolávat, uložili, aby situaci řešila dál.

„Ředitelka pracovala na spoustě projektů a my musíme zajistit, aby pokračovaly. Ne všichni v muzeu asi vědí, jak se ty věci dělaly,“ zamyslela se Berdychová, jež si uvědomuje, že hledání nástupce Machkové-Prajzové nebude jednoduché:

„O tyto pozice není velký zájem. Muzeum je velká instituce, ne úplně jednoduchá, která zahájila spoustu projektů. Chtěla bych větší časový prostor, abychom pro konkurs oslovili co nejvíce možných uchazečů,“ dodala náměstkyně hejtmana pro oblast školství, kultury a sportu.



Odvolaná ředitelka navzdory snaze kraje stabilizovat vyhrocenou situaci neskládá zbraně.

„Zpráva psychologa zadaná bez usnesení rady je plná nepřesností, matematických nesmyslů a zavádějících informací. Zjevně není zájem najít pravdu. Jedním ze závěrů zprávy bylo konstatování, že byl vyvíjen tlak na práci a výkon, což by měl správný zřizovatel dle mého názoru naopak vyžadovat. Zákonnými prostředky se budu bránit proti křivým nařčením,“ uzavřela Machková-Prajzová, která byla ředitelkou od roku 2011.

Její nástupce má mít předem stanovené funkční období na šest let.