Hradec se kvůli vazbě fotbalového šéfa Pelty obává o dotaci na stadion

„FAČR má každý rok nárok na určité prostředky z rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na investice. Deklaruji, že Hradec dostane podporu,“ sliboval předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta peníze na výstavbu hradeckého fotbalového stadionu.

Jenže vazba nejen pro Peltu, ale i náměstkyni ministryně školství pro sport Simonu Kratochvílovou může dotační příslib nejen znejistit, ale dokonce rovnou zrušit. Ministerstvo už stoplo probíhající dotační řízení (psali jsme zde) a funkci složila i samotná ministryně Kateřina Valachová (podrobnosti tady).

„Samozřejmě se může stát, že situace ohledně pana Pelty a náměstkyně ministerstva může naši situaci velmi ohrozit, to nelze zakrývat,“ říká náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Šéf Fotbalové asociace Miroslav Pelta jde do vazby. Soud o tom rozhodl v souvislosti s možným zneužitím sportovních dotací:



VIDEO: Šéf FAČR Pelta jde kvůli dotační kauze do vazby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stadion bude, ujišťuje radnice

I kdyby ale Hradec kvůli kauze nemohl s dotací počítat, výstavba arény za přibližně 400 milionů korun podle radnice ohrožená není. Dokončení by se však protáhlo, protože budování by muselo jít po etapách.

„Samozřejmě uděláme vše pro to, abychom dotaci získali. Ale pracujeme i s variantou etapizované výstavby pro případ, že na dotaci nedosáhneme a my v tu chvíli nebudeme mít dostatek finančních prostředků. Znamená to, že práce budou stoprocentně zahájeny příští rok, ale pro začátek by se týkaly jen západní tribuny a části tribun bočních,“ řekl náměstek Vedlich.

Město ještě žádost o dotaci na ministerstvo školství nepodalo, avšak věří, že výsledek nezávisí na personálním obsazení Strahova ani ministerstva. Jisté je jedno: vedení města se o potenciálním příspěvku bavilo převážně s Peltou a diskuse na toto téma pokračovala od dubna 2012, kdy se předseda FAČR zúčastnil otevření hradeckého stadionu Bavlna.

Primátor Zdeněk Fink (HDK) dotační téma otevřel i při setkání s ministryní Kateřinou Valachovou, rovněž bez konkrétního výsledku.

Asociace se v případu Pelta obrnila přísnou mlčenlivostí, ale z mnoha reakcí vyplývá, že nejen v sídle, ale i v krajských kancelářích zavládlo zděšení, fámy a netrpělivost. A také otázky.

„O hradeckém stadionu vím, že projekční práce jsou ve finální fázi. O případné dotaci však nevím nic: ani jakým způsobem chce město žádat, z kterého dotačního titulu a už vůbec neumím odhadnout výši příspěvku,“ uvádí Rostislav Votík, předseda komise pro stadiony a hrací plochy.

Hradci ztěžuje pozici okolnost, že Pelta a spol. jsou ve vazbě právě kvůli dotačním programům ministerstva školství mládeže a tělovýchovy pro sport. Ani vedení města se v kauze neumí zorientovat a posoudit, jak moc je příspěvek na stadion ohrožen.

„V tuto chvíli je situace natolik nepřehledná, že si nemohu dovolit dělat závěry. Informace o tom, co se děje na FAČR i na ministerstvu školství, známe pouze z médií,“ připomíná Vedlich.

Ať už Hradec bude v žádosti o 150 či více milionů úspěšný, nebo nikoliv, rozjetou akci již podle vedení města nelze zastavit. Radnice chce ještě letos na podzim demolovat západní tribunu, do konce roku vybrat zhotovitele a v únoru 2018 začít stavět (více o projektu zde).

„Ještě nám chybí jedno vyjádření orgánů státní správy, ale hned po jeho získání podáme žádost o stavební povolení,“ dodává Vedlich.

Navrhovaná podoba hradeckého stadionu nápadně připomíná plzeňskou Doosan Arenu, hlediště má mít 9 773 míst k sezení a počítá se i s parkovištěm a třetí tréninkovou plochou. Osvětlovací lízátka nahradí podobná konstrukce.