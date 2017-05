Nadšenci opravili řopík u Náchoda. „Prasečí ocásky“ jim hned někdo uřezal

Bunkr lidově zvaný řopík podle zkratky Ředitelství opevňovacích prací stojí přímo mezi domy. V květnu sem jeho obnovitelé pozvali i zájemce. Předvedli nástup posádky i to, co měl tehdejší voják ve výstroji. Jako občerstvení se podávala dobová strava, třeba chléb s kysaným zelím.

Kdosi sice do rána z bunkru uřezal háky na maskovací sítě, železné „prasečí ocásky“, ale nadšenci z pěchotního srubu „U Křížku“ nad Zbečníkem hned dovezli jiné z již zrušeného řopíku.

„Tento objekt na Babí unikl rozstřílení a zůstal zachovaný díky tomu, že je přímo v zástavbě. Kvůli poloze mezi domy nebyl ani maskovaný, aby zapadal,“ přibližuje Jan Florian z Klubu přátel lehkého opevnění Náchodsko.

„Zdejší paní nám vypravovala, že se jich ani neptali, jestli objekt mohou postavit. Prostě jim řekli: ve jménu vlasti dejte nám tento pozemek,“ líčí.

Bunkr zarostlý psím vínem si parta šesti kamarádů vysekala, přidala schody, majitelka svolila s posunutím plotu, aby šlo opravit venkovní část u střílny, a celý objekt dostal nátěr.

Ventilátor, střelecký stolek i muniční bedny zůstaly po předešlém uživateli řopíku, stejně jako výdřeva bunkru. Nynější osazenstvo ji však znovu musí vyměnit, protože uhnívá. Uvnitř osadili airsoftovou repliku lehkého kulometu vzor 26 ráže 7,92 mm, který býval v základní výzbroji bunkru. K vidění je i polní telefon, plynové masky i další vybavení pro vojáky.

Řopík měl krýt palebnou přehradu protějšímu objektu N-S 89 Dvoják, který také stojí mezi domy. Řopík je typu D2, je jednostranný, s jednou střílnou pro kosou nebo boční palbu.

Sloužili v něm čtyři vojáci - velitel, střelec, obsluha ventilátoru a jeden voják u granátového skluzu. Objekt v ceně kolem 30 tisíc československých korun dělníci vybetonovali 6. září 1937, takže letos oslaví 80. výročí. Dosud stále patří armádě.

Inspirací od dětství byly bunkry v okolí Náchoda

Jen o pár desítek metrů dál stojí zrcadlově otočený řopík typu D1, který ukrývají smrky na zahradě soukromé chalupy.

„V tomto sousedním objektu byla vytržena střílna, ale tady u nás se dochovala. V šedesátých letech to tady využívali jako sklad mléka pro kravín. V roce 1998 si to převzal kolega z Klubu vojenské historie Náchod, dával to dohromady, ale když na to přestal mít čas, řopík začal postupně chátrat,“ popisuje jednatel klubu Florian.

„Minulé léto jsem se s ním dohodl, že bychom řopík převzali a obnovili v něm muzeum. Jeho podmínka byla, že se dohodnu s majitelkou pozemku. Zašli jsme za ní a ona si přála, aby to bylo zase tak hezké, jako když to tu měl kolega,“ říká Jan Florian.

On sám je elektrikář, další kolegové se živí jako zedník či myslivec.

„Každý z nás má nějaký příběh, mě inspiroval můj praděda, který byl voják. Tím, že jsme všichni z Náchoda, nás už odmala ovlivnila Březinka i Dobrošov,“ říká Filip Dvorský coby svobodník v soukenném stejnokroji.

„Před rokem nás napadlo, že bychom chtěli něco svého. Napřed jsme jen objekty procházeli a pak jsme zjistili, že tenhle objekt se už jednou opravoval, a sehnali jsme kontakty,“ popisuje.

„Už rok dva zpátky jsme začali shánět uniformy a výstroj. Pustili jsme se do oprav, uvnitř už máme některé naše věci. Spadli jsme do toho a nějak se to vymklo z rukou, už jsme do toho investovali celkem dost peněz. Moc místa tu není, tak si plánujeme nějaký vojenský víkend, že bychom stanovali na bunkru. Všichni jsme do toho zažraní, žijeme tím a rádi se do toho převtělíme,“ směje se Filip Dvorský.

Řopík bude otevřený většinou vždy na začátku měsíce. Návštěvníci tu najdou průvodce v sobotu 3. června, v pátek 7. července a v pátek a sobotu 4. a 5. srpna, vždy od 11 do 16 hodin. Osazenstvo bunkru se připojí i k noční akci Světla nad opevněním 23. září. Vstupné je dobrovolné.