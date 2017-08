Opilého řidiče kradeného mercedesu museli po zběsilé honičce spoutat

Honička s policií se odehrála v úterý krátce před 13. hodinou. „Jízda vozidla s německou poznávací značkou byla natolik zběsilá, že se do akce zapojilo hned několik policejních hlídek. V tu dobu už bylo podle registrační značky jasné, že vůz byl před několika hodinami odcizen v Německu,“ uvedl mluvčí krajské policie Jan Čížkovský.

Za autem se jako první pustila dálniční policejní hlídka. „Do akce se na předpokládané trase mezitím připravily další dvě hlídky, kterým se podařilo na výpadovce na Jaroměř učinit jízdě přítrž,“ řekl mluvčí.



Řidiče policisté vyzvali, aby z auta vystoupil, on však nereagoval. Aby ho dostali ven, museli použít i pouta. „Opakovaná dechová zkouška potvrdila v jeho dechu přítomnost alkoholu, a to s hodnotami 1,41 a 1,30 promile. Jednačtyřicetiletý německý řidič měl také pozitivní test na drogy. Spolu s řidičem v autě cestoval pětadvacetiletý muž. Oba putovali do cely,“ doplnil Čížkovský.

Řidiči hrozí za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky až pětileté vězení.