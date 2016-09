Tajnosti kolem černých hal u Hradce Králové: opozici chybí informace

O tom, jak se postaví ke kauze firmy CTP, která má už téměř dva roky na okraji města načerno rozestavěné skladovací haly (více o kauze zde), mají zastupitelé Hradce Králové rozhodnout v úterý 27. září.

Firma vyhrožuje soudem, pokud jí nedají souhlas s užíváním městské komunikace, zásadní pro udělení dodatečného stavebního povolení. Některé kluby si však stěžují, že od vedení radnice nedostaly požadované dokumenty.

„Přes opakované urgence i sliby primátora nám jako zastupitelům města dodnes nebyla předána korespondence firem CTP a jejich právníků určená městu,“ postěžoval si opoziční zastupitel Martin Hanousek (Zelení, Změna pro Hradec, Piráti). Jeho seskupení navíc nepozvali ani na neveřejnou schůzku zastupitelských klubů, kterou si počátkem září vyžádali komunisté.

Podle mluvčí radnice Magdalény Vlčkové je problém v tom, že zastupitelé si sami v minulosti odsouhlasili, že klub tvoří nejméně tři zastupitelé, kdežto zelení a spol. mají jen dva.

Černé haly CTP Budovat CT Park začal developer na podzim 2014 na pozemku u výpadovky na Ostravu bez povolení. Po několika neúspěšných výzvách úřadů k zastavení stavby práce začátkem března 2015 ustaly a padly dvě citelné pokuty v celkové výši přes tři čtvrtě milionu korun. V tu dobu už byla první hala téměř hotová a stavba druhé na začátku. V halách o rozloze 21 tisíc metrů čtverečních měly vzniknout především skladovací prostory, které by CTP pronajímala různým firmám. V Hradci podle odhadu proinvestovala už asi 270 milionů korun, celková hodnota investice měla být 800 milionů. Pokud by se s městem nedohodla, žádala by po radnici odškodné ve výši 8 milionů eur, což je asi 220 milionů korun.

„Je otázka, kdo si je k sobě vezme pod klub. Například Koalice pro Hradec je přidružená k TOP 09,“ vysvětlila mluvčí.

Podobnou zkušenost mají i zastupitelé z klubu ANO 2011, kteří sice na neveřejnou schůzi pozváni byli, ale neobdrželi vyjádření právního odboru města, o které před několika dny požádali.

„Také jsme žádali o mimořádnou schůzku všech zastupitelů, na které by se celá kauza vysvětlila a byla by tam možnost dotazů na všechny zodpovědné představitele včetně úředníků. V pondělí jsme obdrželi odpověď, že po projednání v kolegiu primátora je vedení města hluboce přesvědčeno, že v tuto chvíli má ANO veškeré informace, které jsou potřebné pro přijetí rozhodnutí, jak se v kauze zachovat, a že úředníci připravení zodpovědět dotazy budou na řádném zastupitelstvu,“ uvedl Pavel Marek z klubu ANO 2011.

Primátor Zdeněk Fink (HDK) však tvrdí, že to není pravda. „Všechno, co máme my, mají i oni,“ uvedl.

Na zasedání 27. září musí zastupitelé rozhodnout, jestli developera nechají haly, které začal budovat načerno, dostavět, nebo nikoliv, čímž by však město vystavili možné soudní při. Nizozemská firma hradeckou radnici už o prázdninách několikrát důrazně vyzvala k rychlému jednání a pohrozila soudem (o výhrůžce čtěte zde).

Podle právních zástupců firmy jí vznikla škoda zhruba 220 milionů korun, které by chtěli po městě vymáhat, pokud by se jim nepodařilo získat svolení s užíváním nenápadné komunikace. Bez svolení nedostanou dodatečné stavební povolení.

Hradecká radnice si už v minulosti od právní kanceláře Havel, Holásek a Partners nechala vypracovat nezávislý posudek za 70 tisíc korun. V něm ve zkratce stojí, že odebrání souhlasu s užíváním klíčové komunikace developerské firmě CTP bylo od města zákonné, avšak že se tím radnice vystavila riziku, že firma bude vymáhat náhradu škody.

„Tím, že klient odvolal souhlasy a vystavil se riziku vymáhání náhrady škody ze strany společnosti CTP, mohl porušit péči řádného hospodaření s obecním majetkem,“ uvedl přesně posudek.

Tato analýza však zastupitelům ANO 2011 přišla přinejmenším pofidérní, a proto žádali právní odbor města o vyjádření.

„Argumentace v právním posouzení společnosti Havel, Holásek a Partners u nás vzbudila pochybnosti o jeho objektivnosti. Přiživilo je také vyjádření CTP v dopise z 1. září, že je firma dobře obeznámena s posudkem, který město zaplatilo,“ uvedla šéfka klubu Monika Štayrová.

Různé spekulace, že vedení města ze svého doposud jasného postoje proti legalizaci stavby hodlá couvnout, se vyrojily, když primátor Fink přišel s nápadem, že by zastupitelé hlasovali tajně.

„Myslím, že takové hlasování oprostí zastupitele od všech vnějších tlaků,“ pravil. Proti tomu se však postavila řada členů zastupitelstva napříč koalicí i opozicí (o tajném hlasování čtěte tady).