Nové zastávky místo nádraží budou nebezpečné, tvrdí opozice v Rychnově

Když před rokem radnice v Rychnově nad Kněžnou oznámila, že chce vybudovat nové autobusové nádraží u železniční stanice (o jeho stavbě čtěte zde), nikdo ze zastupitelů nebyl proti. Až po půl roce se začala ozývat opozice a teď zuří boj o zachování původního nádraží naplno. Dvěma opozičním zastupitelům ze sdružení PRO Rychnov se nelíbí, že autobusy mají v místě současného nádraží pod rychnovským náměstím zastavovat jen v zálivech na průtahu městem. Obrátili se proto na policii i Královéhradecký kraj, který bude mít při objednávání spojů konečné slovo.

„Šli jsme na nádraží a počítali autobusy a cestující. Denně tam nastupuje nebo vystupuje asi 1 600 až 1 800 lidí. Polovina bude muset přejít na druhou stranu silnice. Jde nám především o to, aby doprava lidí byla bezpečná,“ argumentuje rychnovský zastupitel Zdeněk Žabokrtský (PRO Rychnov).

Ten požaduje, aby spoje i nadále zajížděly na současné nádraží nebo aby radnice zbudovala zastávky mimo hlavní silnici, která je hlavně při střídání směn v nedaleké automobilce značně přetížená (psali jsme o tom zde). Jenže Královéhradecký kraj se k takovému nápadu staví zdrženlivě.

„Já se s pány sejdu a jejich názory si vyslechnu, ale připadá mi jako hloupost, aby si autobusy v Rychnově hrály na to, že zastavují na dvou nádražích. Samozřejmě přecházení silnice je problematické, ale pokud budou zálivy bezpečné, nepřipadá do úvahy, aby se jezdilo i na druhé nádraží,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS), který se má se zástupci sdružení PRO Rychnov sejít začátkem února.

Kraj podle něj bude respektovat oficiální městské nádraží. Rychnovská radnice argumenty Žabokrtského odmítá. Přes rušnou silnici bude prý přecházet výrazně méně lidí, protože většina se přesune na nový terminál. V místě je navíc už teď přechod se semafory a pro stavbu zastávek mimo silnici není v lokalitě dostatek místa.

Projekt získal vyjádření od dopravní policie

Zbudování zálivů se třemi zastávkami na každé straně financuje Ředitelství silnic a dálnic, za městem jdou jen chodníky a další zázemí. Část stavby směrem na Solnici je již hotová. Dopravní inspektorát sice projektantům zastávky na hlavním tahu městem povolil, za ideální řešení je však nepovažuje.

„Z hlediska bezpečnosti silničního provozu to mělo být uvažováno až jako poslední možnost. Jednou z variant by mohlo být vytvoření podchodu pod silnicí I/14 k autobusovému zálivu. Tím by se zamezilo přecházení vozovky a možnému kolapsu dopravy na jedné z nejzatíženějších silnic v okolí,“ uvažuje šéf rychnovské dopravky Rudolf Petřík.

Pro vybudování vlastního autobusového nádraží u železniční stanice se radnice v Rychnově rozhodla kvůli tomu, že to současné patří ČSAD Ústí nad Orlicí ze skupiny ICOM transport. Firma v lednu 2015 vypověděla smlouvy ostatním dopravcům a místo desetikoruny za vjezd autobusu chtěla 99 korun. Po jednání s krajem požadavek stáhla a médiím tvrdila, že žádné takové rozhodnutí nepadlo. Existenci dopisu přiznala až poté, co ho jeden z dopravců zveřejnil.

„Autobusová nádraží mají dominantní postavení, cena za vjezd proto může být maximálně cena obvyklá. Jejich provoz však není laciná záležitost,“ uvedla Marcela Průchová ze společnosti ICOM transport, když vyšel požadavek firmy najevo.

Nový terminál u železniční stanice má vyrůst letos

„Na všech autobusových nádražích ČSAD Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji se vybírá 99 korun. Je tedy otázka, jak dlouho by byl Rychnov výjimkou,“ řekl na prosincovém zastupitelstvu starosta Rychnova Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Město se navíc obává, že dopravce by mohl chtít poplatek i po spojích rychnovské MHD, která nyní nádraží využívá zdarma. To by pro Rychnov znamenalo 1,5 milionu korun ročně.

Nový terminál má proto vyrůst v nádražní ulici hned vedle železniční stanice, jejíž budova bude sloužit jako zázemí i pro cestující z autobusů. První práce měly začít loni na podzim, ale kvůli průtahům se s nimi počítá až letos. Radnice chce na terminál získat dotaci z evropských fondů.

„Po prověření všech formálních nároků a doplnění požadovaných skutečností žádost města postoupila do dalších kol hodnocení. Zda město dotaci získá, se bude vědět v zimních či jarních měsících,“ řekl v prosinci Skořepa. Radnice však počítá, že kdyby dotace nedopadla, zaplatila by terminál z vlastních peněz.