Do Kuklen pojede víc aut. Oprava Pražské ulice může stát i sto milionů

Silnice v královéhradeckých Kuklenách je přetížená již nyní, ještě podstatně víc však bude od letošního srpna, kdy se otevře poslední úsek dálnice D11 do Hradce Králové.

Zatímco projektová dokumentace má stát mezi čtyřmi a pěti miliony korun, samotné opravy Pražské by mohly přijít i na sto milionů. Na stavební akci rozpočet města zatím nepamatuje, radnice však doufá, že alespoň některou část pomohou uhradit integrované územní investice hradubické aglomerace, kde se může nahromadit až šest miliard korun (o schválených projektech čtěte zde).

„Domnívám se, že město v současné době, ale ani ve střednědobém výhledu nebude mít na realizaci rekonstrukce Pražské ulice peníze, i když by si to více než zasloužila,“ řekl zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM).

„V zásobníku máme již několik projektových dokumentací, jejichž realizace je v nedohlednu a s nimiž máme jen další náklady, aby se prodlužovala stavební povolení. Bojím se, aby tato dokumentace neměla stejnou cestu. Tedy že slavnostně získáme stavební povolení, a potom budeme pět let čekat,“ dodal Štěpán.

Sliby nám mají zavřít ústa, míní obyvatelka

Hradec začal o nákladné rekonstrukci přemýšlet v době, kdy se zadrhly opravy Benešovy třídy, na které podle odhadů chybí asi miliarda.

„Po opravách voláme už dlouho, ale mám obavy, že sliby nám mají jen zavřít ústa, abychom si na neúnosnou dopravní situaci v Kuklenách přestali stěžovat,“ uvedla Dana Novotná, jež v Pražské ulici bydlí.

Náměstek primátora Jindřich Vedlich poznamenal, že dokumentace k územnímu rozhodnutí umožní postupovat po etapách a jednotlivá povolení projednávat zvlášť. „Současně umožní i řešení nejkrizovějších částí, tedy před základní školou a na Anenském náměstí s vazbou na stavbu Malého Labského náhonu,“ dodal Vedlich.

Zastupitel a současně člen komise místní samosprávy Kukleny Alois Havrda neskrývá radost, že se Hradec k opravám významného vstupu do města odhodlává, avšak zároveň varuje před rostoucím nebezpečím.

„Rekonstrukce odstraní dopravně nebezpečná místa a částečně zklidní dopravu, ale neřeší tu enormní dopravní zátěž, která Kukleny devastuje. Pravda je, že se dá s dokončením dálnice očekávat další nárůst dopravy, což odnese hlavně životní prostředí,“ řekl.

Rekonstrukcí projde podjezd zvaný myší díra

Ještě před rekonstrukcí Pražské ulice dojde k úpravám kritického podjezdu, zvaného myší díra, mezi Gočárovou třídou a Kuklenami. Jeho rozšíření o další jízdní pruh přijde asi na 190 milionů korun, většina nákladů půjde za Správou železniční dopravní cesty. Má začít nejdříve v roce 2018 (o problematickém podjezdu jsme psali zde).

Definitivní klid obyvatelům Pražské ulice však může přinést až jižní spojka, tedy komunikace od křižovatky Bláhovka k výpadovce na Pardubice. I když ministerstvo dopravy ještě před několika lety tuto stavbu považovalo za zbytečnou, projekt nečekaně ožil.

„Myslím, že by mohla být připravena k výstavbě v letech 2023 až 2024,“ uvedl hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK). Město by však muselo splnit podmínky, které si nadiktovalo Ředitelství silnic a dálnic. Musí být vypracována ekonomická studie významu spojky a město hlavně musí kývnout na převzetí téměř celé západní části druhého silničního okruhu do své správy.

„Kvůli dopravní přetíženosti Kuklen potřebujeme odklonit dopravu z Pražské třídy. Prosazujeme stavbu v celé délce, protože nechceme, aby jižní spojka vedla třeba jen na Kutnohorskou nebo Pardubickou ulici,“ zdůraznil Vedlich.